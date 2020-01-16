Bakan Varank'tan Dursunbey OSB'ye Destek Sözü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Varank'tan Dursunbey OSB'ye Destek Sözü - Son Dakika

Bakan Varank'tan Dursunbey OSB'ye Destek Sözü

6 saat önce

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan Dursunbey OSB'ye destek sözü aldı.

Bakan Varank'tan Dursunbey OSB'ye Destek Sözü, System.String[]

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan Dursunbey OSB'ye destek sözü aldı.


Alt yapı ve Elektrik hatları işleri süren Dursunbey Organize Sanayi Bölgesinde kış aylarında da çalışmalar tam gaz devam ederken, ek ödenek ve sanayici desteği için Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile görüştü. Balıkesir Milletvekili Mutlu Aydemir ve Dursunbey OSB heyetinin de katıldığı ziyarette OSB'de gelinen son nokta ve yer tahsisi yapılan işletmeler hakkında Bakan Varank'a bilgi verildi.


Dursunbey OSB'de süren çalışmaları yakından takip ettiklerini ifade eden Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ek ödenek ile ilgili destek vereceklerini söyledi. Konu hakkında açıklama yapan Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan; "Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sn. Mustafa Varank'ı Milletvekilimiz Mutlu Aydemir ile birlikte ziyaret ederek, Organize Sanayi Bölgemizde ki altyapı çalışmalarını ve ödenek ihtiyaçlarını değerlendirdik. Kıymetli Bakanımıza verdikleri destek sözü ve OSB'mize göstermiş olduğu ilgi için teşekkür ediyorum. İnşallah Bakanımızın da desteği ile yakın zamanda ek ödenek de gelecek ve alt yapı çalışmalarımızı hızlı bir şekilde tamamlayacağız" dedi. - BALIKESİR

Mustafa Varank, Dursunbey, OSB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Saffet Sancaklı: Ben olsam limiti %1 bile artırmam
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AA ofisine polis müdahalesiyle ilgili gerekli temaslarda bulunuyoruz 100 Bin Sosyal Konut Projesi için kuralar Şubat'ta çekilecek Küçük kıza cinsel istismar uyguladı, babasını dolandırıp annesiyle kaçtı

Son Dakika Haberleri
17:08 Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
17:07 Türkiye'nin en büyük 3'üncü gök taşı, Çorum Müzesi'nde sergileniyor - Son Dakika
17:06 Polis memuru yaşamına son verdi - Son Dakika
17:06 KAMERASIZ YERLERİ SEÇİYORLARDI, KAMERAYA YAKALANDILAR - Son Dakika
17:02 Ağrı Valisi Elban, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut'u ziyaret etti - Son Dakika
16:02 Küçük kıza cinsel istismar uyguladı, babasını dolandırıp annesiyle kaçtı - Son Dakika
16:01 Diyanet'ten boşa yemin uyarısı: Günah değil ancak kötü bir adet, bırakılması gerek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 17:09:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Varank'tan Dursunbey OSB'ye Destek Sözü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]