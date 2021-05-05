Bakan Varank'tan, "Eksik yanınız var mı?" sorusuna esprili yanıt - Son Dakika

Bakan Varank'tan, "Eksik yanınız var mı?" sorusuna esprili yanıt

05.05.2021 12:00
Bakan Varank'tan,

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti'nin sosyal medya etkinliğinde kendisine yöneltilen 10 soruya yanıt verdi. Sorulara verdiği yanıtlarla herkesi gülümseten Varank, "Eksik bir yanınız var mı?" sorusuna ise, "Fazlam bile var, kilolarımdan kurtulmalıyım" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti'nin sosyal medya hesabından "10 Soru 10 Cevap" adıyla gerçekleştirilen etkinliğin ilk konuğu oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Twitter hesabından, "10 soru 10 cevap etkinliğimizde bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank, kendisine, ailesine, hayata ve Türkiye'ye dair vatandaşlarımızdan gelen soruları yanıtladı" paylaşımıyla etkinliği duyurdu.

OĞLU NE İSTERSE ONU DİNLİYOR

Bakan Varank, gençlerin "Şahsi arabanız var mı? Varsa modeli nedir? Araba sürerken özellikle dinlediğiniz parça var mı?" sorusu üzerine şahsi arabasının bir pikap olduğunu belirterek, fırsat bulduğu zaman doğayla baş başa kalmayı çok sevdiğini söyledi. Ayrıca Varank, arabada yolculuk ederken 4 yaşındaki çocuğu İlhan Yahya Varank'ın istediği parçaları dinlediğini ifade etti.

YOLCULUKTA TERCİHİ TOGG'DAN YANA

Varank, gençlerin sorduğu Ankara-İstanbul arasında yolculuk ederken hızlı treni mi yoksa TOGG'u mu tercih edeceği sorusuna, "Elbette TOGG ile seyahat. TOGG, özellikleriyle, menziliyle gerçekten başarılı bir araç. Aynı zamanda Ankara-İstanbul arasında Kuzey Marmara Otoyolu'nun açılmasıyla karayolu seyahati çok daha güvenli, çok daha konforlu, çok daha hızlı bir hale geldi. Onun için TOGG" yanıtını verdi.

KAFA TOPU OYNUYOR

Varank, "Counter Strike Global Offensive (CS GO) mi yoksa PUBG mi?" sorusu üzerine uzun uzun iki oyunu da oynayacak vakti olmadığını ancak zaman zaman kafa dağıtmak için "Kafa Topu" oyununu oynadığını söyledi.

"SOYUNUZ VİKİNGLERE Mİ DAYANIYOR?"

Varank, soy adı benzerliğinden dolayı sorulan "Soyunuz Vikinglere mi dayanıyor?" sorusuna, Vikingler ya da Ortaçağ'da Doğu Avrupa'da yaşamış bir halk olan Varangianlar meselesine DNA testi de dahil üzerinde kafa yorduğunu belirterek, "Sülalemizin fiziksel özelliklerine baktığımda, soyadımızın tarihi gelişimine baktığımda böyle bir ihtimalin olduğunu düşünüyorum" dedi.

"EKSİĞİM YOK FAZLAM VAR"

Bakan Varank, eksik yanının ne olduğunun sorulması üzerine, "Eksik bir yanım yok da maalesef fazlalığım var. Kilolarımdan çok muzdaribim. Onlardan kurtulmam lazım" diyerek izleyenleri güldürdü.

MAHMUTPAŞA'DA ESNAFLIK YAPMIŞ

Bakan Varank, daha önce "Bakanım, sizde elindeki malı çok iyi satan esnaf tipi var. Hiç esnaflık yaptınız mı?" sorusuna, "Evet esnaflık yaptım. Çocukluğum Mahmutpaşa'da geçti. Hem babamın dükkanında çalıştığım zamanlar oldu hem de mesela lisedeyken tek başına yönettiğim dükkanımız oldu. Dolayısıyla bu işleri bir parça bilirim" diye esprili bir cevap verdi.

"MAAŞIM KILIÇDAROĞLU'NUNKİNDEN AZ"

Bakan Varank'a gençler maaşının ne kadar olduğunu da sordu. Türkiye'de bakan maaşlarının milletvekillerininkiyle aynı olduğunu söyleyen Varank, "Rakam telaffuz etmeyelim ama maaşımız Kılıçdaroğlu'nun maaşından az, çünkü biliyorsunuz o aynı zamanda emekli olduğu için çift maaş alıyor" ifadesini kullandı.

"BEN VATAN HAİNİ MİYİM?"

"18 yaşında bir gencim üniversiteye hazırlanıyorum ve sürekli yurt dışı hayalleri kuruyorum, ben vatan haini miyim?" sorusu üzerine Bakan Varank, şunları söyledi: "Tabii ki değilsin, bir gencimizin yurt dışında çalışmak ve eğitim almak istemesinde hiçbir mahsur yok. Yeter ki aklının bir köşesinde her zaman memleketi olsun, memleketine hizmet etmek olsun. Bugün birçok bilim insanımız yurt dışında edindiği tecrübelerle ülkelerine gelip hizmet ediyorlar, siz de onlardan biri olabilirsiniz."

"PEKİ, ZEKİ MÜREN DE BİZİ GÖRECEK Mİ?"

Bakan Varank, gençlerin "Tüm repliklerini ezbere bildiğiniz bir film veya dizi var mı?" sorusuna "Peki, Zeki Müren de bizi görecek mi?" repliğini söyleyerek "Vizontele" filmini işaret etti.

Bakan Varank'tan, Eksik yanınız var mı? sorusuna esprili yanıt

Mustafa Varank, AK Parti, Türkiye, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika Güncel Bakan Varank'tan, 'Eksik yanınız var mı?' sorusuna esprili yanıt - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

CHP'den bir Muharrem İnce istifası daha! Gaye Usluer, partiden ayrıldı CHP'den bir Muharrem İnce istifası daha! Gaye Usluer, partiden ayrıldı Netanyahu'nun eski bakanının ses kaydı İsrail'de deprem etkisi yarattı! ''Netanyahu, gözü dönmüş bir diktatör'' Netanyahu'nun eski bakanının ses kaydı İsrail'de deprem etkisi yarattı! ''Netanyahu, gözü dönmüş bir diktatör'' Elektrik akımına kapılan baba ölümden döndü Elektrik akımına kapılan baba ölümden döndü Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri bayramdan önce yapılacak Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri bayramdan önce yapılacak Arka Sokaklar dizisinin genç oyuncusu Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalandı Arka Sokaklar dizisinin genç oyuncusu Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Alpaslan Kuytulculara camide yapılan müdahale için ilk yorum: Yanlıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Alpaslan Kuytulculara camide yapılan müdahale için ilk yorum: Yanlıştı Köprüye asılı halde bulunan erkek cesedi mahalleliyi ürküttü Köprüye asılı halde bulunan erkek cesedi mahalleliyi ürküttü Önce paylaştı, sonra ortadan kaldırdı! Oyuncu Bahar Şahin ile futbolcu Dorukhan Toköz'ün aşkı tescillendi Önce paylaştı, sonra ortadan kaldırdı! Oyuncu Bahar Şahin ile futbolcu Dorukhan Toköz'ün aşkı tescillendi

Son Dakika Haberleri
12:03 CHP'den bir Muharrem İnce istifası daha! Gaye Usluer, partiden ayrıldı
12:00 Bakan Varank'tan, "Eksik yanınız var mı?" sorusuna esprili yanıt
12:00 Thodex vurguncusu firari mi yoksa rehine mi? Sır perdesini son görüşme aralayacak
11:47 Koronavirüsün enfeksiyon sonrası tırnaklarda iz bıraktığı öğrenildi
11:16 Kadın polise ahlaksız teklifte bulunmuştu, bu sefer maske takmadığı için gözaltına alındı
11:12 Güney Kore, Türkiye'de de kullanılan Pfizer/BioNTech aşısının koruyuculuk oranını açıkladı
11:10 Yükselişini sürdüren gram altının fiyatı 477 lira seviyesinden işlem görüyor
11:06 Güne yükselişle başlayan dolar 8,35'ten işlem görüyor
11:03 Arka Sokaklar dizisinin genç oyuncusu Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalandı
10:47 Bayram öncesi yapılacak maaş ödemeleri için bankaların mesai saatleri genişletildi
Teknoloji bağımlılığından kurtulmak mümkün mü? Altıncı duyu organı haline gelen teknolojiyi verimli kullanmanın yolları Teknoloji bağımlılığından kurtulmak mümkün mü? Altıncı duyu organı haline gelen teknolojiyi verimli kullanmanın yolları         
12:06
Thodex vurguncusu firari mi yoksa rehine mi? Sır perdesini son görüşme aralayacak Thodex vurguncusu firari mi yoksa rehine mi? Sır perdesini son görüşme aralayacak         
12:00
Koronavirüsün enfeksiyon sonrası tırnaklarda iz bıraktığı öğrenildi Koronavirüsün enfeksiyon sonrası tırnaklarda iz bıraktığı öğrenildi         
11:48
Kadın polise ahlaksız teklifte bulunmuştu, bu sefer maske takmadığı için gözaltına alındı Kadın polise ahlaksız teklifte bulunmuştu, bu sefer maske takmadığı için gözaltına alındı         
11:17
Güney Kore, Türkiye'de de kullanılan Pfizer/BioNTech aşısının koruyuculuk oranını açıkladı Güney Kore, Türkiye'de de kullanılan Pfizer/BioNTech aşısının koruyuculuk oranını açıkladı         
11:12
Hakan Sabancı ile sevgili olduğunu öne sürerek gündem olan Aygün Aydın bu kez 'pazarlık' mesajlarıyla ifşa oldu Hakan Sabancı ile sevgili olduğunu öne sürerek gündem olan Aygün Aydın bu kez 'pazarlık' mesajlarıyla ifşa oldu         
11:04
Bayram öncesi yapılacak maaş ödemeleri için bankaların mesai saatleri genişletildi Bayram öncesi yapılacak maaş ödemeleri için bankaların mesai saatleri genişletildi         
10:48
İktidara yakın isim aktardı: Erdoğan, Boynukalın'ın İktidara yakın isim aktardı: Erdoğan, Boynukalın'ın "Pamuk" çıkışını duyunca yüzünü buruşturdu         
10:20
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
10:00
ABD Uzay Kuvvetleri: Çin'in roketi 8 Mayıs'ta Dünya'ya düşecek! ABD Uzay Kuvvetleri: Çin'in roketi 8 Mayıs'ta Dünya'ya düşecek!         
09:35
Rehine operasyonu nefes kesti! Fidyeciler işkence videolarını ailesine göndermişler Rehine operasyonu nefes kesti! Fidyeciler işkence videolarını ailesine göndermişler         
09:28
Yanlışlıkla çöpe atılan pırlanta yüzükler için seferber oldular Yanlışlıkla çöpe atılan pırlanta yüzükler için seferber oldular         
09:09
Eşiyle ilişki yaşayan babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü Eşiyle ilişki yaşayan babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü         
16:08
Baba ve oğlu arazide öldürüldü! Cinayetin nedeni şaşkına çevirdi Baba ve oğlu arazide öldürüldü! Cinayetin nedeni şaşkına çevirdi         
15:54
Aynur Aydın'ın 20'li yaşlarına ait fotoğrafı, sosyal medyayı salladı Aynur Aydın'ın 20'li yaşlarına ait fotoğrafı, sosyal medyayı salladı         
15:28
İBB Mezarlık Dairesi'den 'Ölüm raporu' çıkışı: Bize gelen ölüm raporlarında koronavirüs yazmıyor İBB Mezarlık Dairesi'den 'Ölüm raporu' çıkışı: Bize gelen ölüm raporlarında koronavirüs yazmıyor         
15:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2021 12:10:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Varank'tan, "Eksik yanınız var mı?" sorusuna esprili yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement