Bakan Varank'tan Eminönü esnafına kredi müjdesi
1 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla sel felaketinden etkilenen Eminönü esnafına, ilgili kuruluşumuz KOSGEB'in 'Acil Destek Programı' kapsamında 100 bin liraya kadar sıfır faizli ve 1 yıl geri ödemesiz kredi veriyoruz.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla sel felaketinden etkilenen Eminönü
esnafına, ilgili kuruluşumuz KOSGEB'in 'Acil Destek Programı' kapsamında 100 bin liraya kadar sıfır faizli ve 1 yıl geri ödemesiz kredi veriyoruz." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:34
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