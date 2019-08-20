Son Dakika Haberleri: Bakan Varank'tan Eminönü esnafına kredi müjdesi
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Bakan Varank'tan Eminönü esnafına kredi müjdesi

1 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla sel felaketinden etkilenen Eminönü esnafına, ilgili kuruluşumuz KOSGEB'in 'Acil Destek Programı' kapsamında 100 bin liraya kadar sıfır faizli ve 1 yıl geri ödemesiz kredi veriyoruz.

Bakan Varank'tan Eminönü esnafına kredi müjdesi, System.String[]
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla sel felaketinden etkilenen Eminönü esnafına, ilgili kuruluşumuz KOSGEB'in 'Acil Destek Programı' kapsamında 100 bin liraya kadar sıfır faizli ve 1 yıl geri ödemesiz kredi veriyoruz." dedi.
Mustafa Varank, Eminönü, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:34 
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