Son Dakika Haberleri: Bakan Varank'tan Ferah Spor Oyuncularına "Çim Saha" Müjdesi

Bakan Varank'tan Ferah Spor Oyuncularına "Çim Saha" Müjdesi

1 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dün ziyaret ettiği Ferah Spor'lu oyuncuların "kum sahalarının çimlendirilmesi" talebiyle ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan söz aldı.

Bakan Varank'tan Ferah Spor Oyuncularına
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dün ziyaret ettiği Ferah Spor'lu oyuncuların "kum sahalarının çimlendirilmesi" talebiyle ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan söz aldı. Bakan Varank, Ferah Spor'lu oyunculara müjdeli haberi Twitter hesabından verdi.


Varank, 31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında dün Üsküdar Ferah Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmiş, ardından amatör futbol kulübü Ferah Spor'un lokalini ziyaret etmişti. Ziyarette, Ferah Spor oyuncuları Varank'tan kum sahalarının çimlendirilmesini talep etmişti.


Bakan Varank, bugün konuyu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile birlikte gittiği Manisa'da gündeme getirdi ve Kasapoğlu'ndan sahalarının çimlenmesi için söz aldı. Varank, müjdeli haberi Gölmarmara ilçesinde esnaf ziyareti yaptıkları sırada Kasapoğlu ile birlikte çektiği selfie fotoğrafı Twitter adresinden paylaşarak verdi.


Varank, mesajında, "Üsküdar Ferah Mahallesi'nde dün ziyaret ettiğimiz Ferah Spor Lokali'nde genç sporcularımız kum sahalarının çimlendirilmesini istedi. Bugün Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan sözü aldık. İnşallah en kısa zamanda Ferah Spor çim sahasına kavuşacak." ifadelerini kullandı.


Varank, mesajında Ferahspor Kulübü'nü ziyaretinden bir hatıra fotoğraf da yayımladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:16 Kaynak: AA

Twitter, Mustafa Varank, Mehmet Kasapoğlu, Ekonomi
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