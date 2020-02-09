Bakan Varank'tan Gazi Üniversitesine ziyaret - Son Dakika
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Bakan Varank'tan Gazi Üniversitesine ziyaret

6 saat önce

Gazi Üniversitesini ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a 2017-2020 yıllarında üniversitedeki Ar-Ge ve kurumsal işbirlikleri hakkında brifing verildi.

Bakan Varank'tan Gazi Üniversitesine ziyaret, System.String[]

Gazi Üniversitesini ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a 2017-2020 yıllarında üniversitedeki Ar-Ge ve kurumsal işbirlikleri hakkında brifing verildi.


Üniversite yöneticilerinin de katılımıyla düzenlenen toplantıda Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan, Bakan Varank'a ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Brifingde Aselsan, Gazi Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İTÜ ve ODTÜ ile ortaklaşa yürütülen YÖK onaylı Aselsan Akademi Lisansüstü Programı; Gazi Üniversitesi, Savunma Sanayii Başkanlığı, Aselsan, Tusaş, Roketsan ve Havelsan ortaklığıyla yüksek teknolojilere yönelik kurulan üniversitenin ikinci Teknopark'ı TeknoHAB; üç boyutlu metalik ve seramik teknolojilerine yönelik olarak ulusal ve uluslararası paydaşlarla kurulan mükemmeliyet merkezi EKTAM; ışık temelli teknolojilere yönelik olarak araştırmaların yapıldığı FOTONİK merkezi ile Gazi Üniversitesi yürütücülüğünde Ankara Üniversitesi ve ODTÜ ortaklığıyla kurulan Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Merkezi NÖROM'un faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.


Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, üniversite şeref defterini de imzaladı. Deftere "Ülkemizin en köklü üniversitelerinden biri olan Gazi Üniversitesini ziyaret ediyor olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum" ifadelerini yazan Bakan Varank, Gazi Üniversitesinin yetiştirdiği öğrencilerle Türkiye'nin bilimsel gelişimine, ilerlemesine ve kalkınmasına eşsiz katkılar sunduğunu belirtti. Bakan Varank, Türkiye'nin hedeflerine ulaşmak için ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağı ve bilimsel birikime Gazi Üniversitesinin tecrübesi ve rehberliğiyle daha hızlı ulaşılacağından şüphesi olmadığını da sözlerine ekledi. - ANKARA

Mustafa Varank, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 12:08 Kaynak: İHA
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