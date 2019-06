Bakan Varank'tan genç girişimcilere destek açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank , TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı (BİGG) vasıtasıyla yenilikçi ve teknoloji tabanlı iş fikirlerine sahip gençleri desteklediklerini belirterek, "Bu yılın ilk çağrısına 10 Haziran itibarıyla çıktık. Özellikle iş fikri olan genç arkadaşlarımıza buradan bu çağrıyı yapıyorum. Bu yılın ilk çağrısı için bütçemiz 30 milyon lira." dedi.Varank, Karadeniz Vakfı'nca düzenlenen Teknoloji, Gençlik ve Geleceğimiz başlıklı etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye Recep Tayyip Erdoğan 'ın liderliğinde, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu gelişimi sağlaması için gecelerini gündüzlerine katarak çalıştıklarını söyledi.Türkiye'yi, 17 yıllık mücadeleyle ulaştırmadan sağlığa, eğitimden sanayiye her alanda ileriye götürdüklerini dile getiren Varank, son asırdaki en büyük atılımların AK Parti döneminde gerçekleştirildiğini, yapılamaz denilenlerin yapıldığını, hayal dahi edilemeyenlerin gerçeğe dönüştürüldüğünü anlattı.Varank, son 17 yılda yapılan önemli icraatlardan ve hayata geçirilen büyük projelerden bahsederek, bu 17 yılda yaşananların en iyi şekilde irdelenmesi gerektiğini vurguladı.Bu sürede siyasetten sosyal hayata, eğitimden çalışma hayatına kadar her zaman gençlerin yanında olduklarını aktaran Varank, "Daha iyi şartlarda eğitim almaları için gençleri merkeze koyduk, en önemli yatırımlarımızı onlara yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımızın gençlere göstermiş olduğu özel ilgi ve alaka, zaten hepinizin malumu. Onun önderliğinde, seçilme yaşını 30'dan önce 25'e sonra da 18 biz indirdik. Türkiye'nin gençlerine güveniyoruz." diye konuştu.Varank, dinamik genç nüfusa çok güvendiklerini belirterek, "Teknolojinin hızla geliştiği bu çağda, oyun kurucu olabilmemiz için de emin olun en büyük fırsatımız gençler. Her yerde ifade ediyoruz.Hangi alanda çalışırsa çalışsın, biz icat çıkaran gençler istiyoruz." ifadelerini kullandı.Gençlerin içindeki girişimcilik ruhunu ortaya çıkarmak adına çeşitli destekler sunduklarına değinen Varank, bu kapsamda sağlanan desteklerden bahsetti."İş fikri olan genç girişimcilerimizi bekliyoruz"Varank, 7 yıldır aralıksız sürdürdükleri TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı (BİGG) aracılığıyla yenilikçi ve teknoloji tabanlı iş fikirlerine sahip gençlerin desteklediklerini belirterek, şöyle devam etti:"Bu programla bugüne kadar 175 milyon lira destek sağladık ve çok başarılı işlere imza atan bin 94 firmanın kurulmasına ön ayak olduk. En son çağrısını geçtiğimiz ay sonuçlandırdığımız BİGG programıyla 146 genç girişimcimize daha 200 bin liraya kadar geri ödemesiz hibe desteği sağladık. Bu yılın ilk çağrısına 10 Haziran itibarıyla çıktık. Çağrı hala açık. Özellikle iş fikri olan genç arkadaşlarımıza buradan bu çağrıyı yapıyorum. Bu yılın ilk çağrısı için bütçemiz 30 milyon lira. Bunu genç girişimcilerimize dağıtmış olacağız."Varank, KOSGEB aracılığıyla son 10 yılda, kendi işini kuran 50 binden fazla girişimciye bir milyar 600 milyon lira destek sağladıklarını, 18-29 yaş arasındaki 13 bin genç girişimciye, yaklaşık 250 milyon lira katkıda bulunduklarını, gençler söz konusu olduğunda tüm imkanları seferber ettiklerini anlattı."Türkiye'nin çıkarına ne gerekiyorsa onu yaparız"Varank, teknoloji bu kadar hızla ilerlerken şartlara ayak uydurmakla kalınmaması ve kural koyucu olmak için gayret göstermeleri gerektiğini belirterek, bunun da ancak girişimciler, STK'lar ve çalışkan gençlerle başarılabileceğini vurguladı.Türkiye'nin savunma alanında sağladığı başarılı hamlelerden bahseden Varank, bu durumun birilerini rahatsız ettiğini söyledi.Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:"İşte şu son dönemde yine ülkemizin savunma ihtiyaçlarına yönelik attığımız adımlara gösterilen tavırlar bu rahatsızlığın bir yansıması. Ama bizim bu konudaki tutumumuz çok net. Sınırımızdaki terör örgütlerine binlerce tır silah, araç gereç yardımı yapılırken, her türlü tedbiri almak bizim en doğal hakkımız. Türkiye artık tehditlerle, yaptırım imalarıyla, ültimatom mektuplarıyla verdiği karardan dönecek bir ülke değil. Geçti o günler. Türkiyenin çıkarına ne geliyorsa biz onu yaparız. Bunu muhataplarımızın iyi bilmesi lazım." Binali Yıldırım müthiş projeler açıkladı"Varank, 23 Haziran seçimleri için AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın müthiş projeler açıkladığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:"Her biri kendi alanında Türkiye'nin en büyük projeleri olmaya aday. Ama dönüp diğer adaya baktığınızda, önceliği başka şeyler olan bir profil görüyorsunuz. Herkese mavi boncuk dağıtmayı, olmadığı gibi görünmeyi siyaset sanan bir anlayışla karşı karşıyayız. Yani bir yanda sentetik bir aday varken, diğer yanda Türkiye'nin mega projelerine imza atmış organik bir aday var. 31 Mart'tan bu yana yaşanan süreci milletimiz çok iyi görüyor. CHP adayının yüzündeki makyaj akmaya başladı."Varank, Yıldırım'ın hayata geçirdiği projelerden bahsederek, sözlerini şöyle tamamladı:"İstanbul'daki, Türkiye'deki bütün mega projelerde onun imzası var. 23 Haziran'dan itibaren inşallah Binali Yıldırım'ın belediye başkanlığında İstanbul'da sadece istikrar sürmeyecek, hizmetlerde de yeni bir döneme gireceğiz. Binali bey tecrübesiyle, beyefendi kimliğiyle, iş bitiriciliğiyle İstanbul'u örnek gösterilen metropoller arasına sokacak. Ben bu yüzden, siz kıymetli hemşehrilerimden Binali beye güçlü bir destek vermenizi istirham ediyorum."