Bakan Varank'tan girişimcilere

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB tarafından girişimcilere yönelik hazırlanan el kitabına ilişkin, "Girişimci ruhlar için ipuçları barındıran bu kitap, 'icat çıkarmak' isteyenlere birebir." ifadesini kullandı.

Varank, Twitter hesabından "KOGEB Girişimcilik El Kitabı"na yönelik paylaşımda bulundu.

KOSGEB'in girişimcilerin serüvenlerine yön verecek "pusula niteliğinde" bir kitap hazırladığına dikkati çeken Varank, "Girişimci ruhlar için ipuçları barındıran bu kitap, 'icat çıkarmak' isteyenlere birebir." değerlendirmesinde bulundu.