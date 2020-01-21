Bakan Varank'tan gözleme paylaşımı - Son Dakika
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Bakan Varank'tan gözleme paylaşımı

6 saat önce

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara'nın Kalecik ilçesinde kadınlarla gözleme pişirirken çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.

Bakan Varank'tan gözleme paylaşımı, System.String[]

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara'nın Kalecik ilçesinde kadınlarla gözleme pişirirken çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.

Bakan Varank, hafta sonu beraberinde Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ile birlikte Ankara'nın Kalecik ilçesine ziyarette bulundu. Bakan Varank, ziyaret kapsamında Kalecik Belediyesi'ne ait mahalle fırınında gözleme açan kadınlarla bir araya gelip, sohbet etti. Bakan Varank, sohbet sırasında bir ara kadınlara gözleme pişirirken yardım etti. Bakan Varank, gözleme pişirirken çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı.


Mustafa Varank, Kalecik, Ankara, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:54 Kaynak: DHA
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