Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun İnegöllü ve Gebzeli vatandaşların cep telefonlarına gönderiğini ifade ettiği SMS mesajlarını paylaştı.
Mesajlarda İnegöl'ü il yapma vaatlerinde bulunulduğu görülürken, duruma Bakan Varank şöyle tepki gösterdi: Kılıçdaroğlu'nun artık basacak tuşu kalmadı, şimdi de bol keseden il dağıtıyor.
Ama o kadar cahil ki illerin kanunla kurulduğundan haberi yok. Cumhurbaşkanı adayı olarak Meclis'in iradesine ipotek koyabileceğini zanneden Kılıçdaroğlu'nun emekliliğine bir gün kaldı" dedi.
Son Dakika › Güncel › Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'nun İnegöllülere il olma vaadiyle attığı mesaja tepki: Artık basacak tuşu kalmadı - Son Dakika