Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'nun İnegöllülere il olma vaadiyle attığı mesaja tepki: Artık basacak tuşu kalmadı - Son Dakika
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Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'nun İnegöllülere il olma vaadiyle attığı mesaja tepki: Artık basacak tuşu kalmadı

Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'nun İnegöllülere il olma vaadiyle attığı mesaja tepki: Artık basacak tuşu kalmadı

27.05.2023 22:13

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun İnegöllü ve Gebzeli vatandaşlara gönderdiğini ifade ettiği iki adet SMS görüntüsü paylaştı. Mesajda, "6 ay içinde İnegöl'ü il yapacağım" sözleri yer alırken Bakan Varank ise "Kılıçdaroğlu'nun artık basacak tuşu kalmadı, şimdi de bol keseden il dağıtıyor. Ama o kadar cahil ki illerin kanunla kurulduğundan haberi yok" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun İnegöllü ve Gebzeli vatandaşların cep telefonlarına gönderiğini ifade ettiği SMS mesajlarını paylaştı.

"BOL KESEDEN İL DAĞITIYOR"

Mesajlarda İnegöl'ü il yapma vaatlerinde bulunulduğu görülürken, duruma Bakan Varank şöyle tepki gösterdi: Kılıçdaroğlu'nun artık basacak tuşu kalmadı, şimdi de bol keseden il dağıtıyor.

"İLLERİN KANUNLA KURULDUĞUNDAN HABERİ YOK"

Ama o kadar cahil ki illerin kanunla kurulduğundan haberi yok. Cumhurbaşkanı adayı olarak Meclis'in iradesine ipotek koyabileceğini zanneden Kılıçdaroğlu'nun emekliliğine bir gün kaldı" dedi.

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Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'nun İnegöllülere il olma vaadiyle attığı mesaja tepki: Artık basacak tuşu kalmadı Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'nun İnegöllülere il olma vaadiyle attığı mesaja tepki: Artık basacak tuşu kalmadı

Mustafa Varank, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'nun İnegöllülere il olma vaadiyle attığı mesaja tepki: Artık basacak tuşu kalmadı - Son Dakika


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