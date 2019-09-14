Bakan Varank'tan KOBİ'lere tarihi çağrı
1 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, devreye aldıkları Yurtdışı Pazar Destek Programı ile ihracat rotasına yönelen KOBİ'lere; personel istihdamı, yazılım ve donanım, tanıtım ve hizmet alım giderleri gibi pek çok kalemde destek vereceklerini belirtti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, devreye aldıkları Yurtdışı Pazar Destek Programı ile ihracat rotasına yönelen KOBİ'lere; personel istihdamı, yazılım ve donanım, tanıtım ve hizmet alım giderleri gibi pek çok kalemde destek vereceklerini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 04:05
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