Son Dakika Haberleri: Bakan Varank'tan KOBİ'lere tarihi çağrı
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Bakan Varank'tan KOBİ'lere tarihi çağrı

1 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, devreye aldıkları Yurtdışı Pazar Destek Programı ile ihracat rotasına yönelen KOBİ'lere; personel istihdamı, yazılım ve donanım, tanıtım ve hizmet alım giderleri gibi pek çok kalemde destek vereceklerini belirtti.

Bakan Varank'tan KOBİ'lere tarihi çağrı, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, devreye aldıkları Yurtdışı Pazar Destek Programı ile ihracat rotasına yönelen KOBİ'lere; personel istihdamı, yazılım ve donanım, tanıtım ve hizmet alım giderleri gibi pek çok kalemde destek vereceklerini belirtti.

Mustafa Varank, İhracat, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 04:05 
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