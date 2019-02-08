Son Dakika Haberleri: Bakan Varank'tan Kodlamalı Tweet

Bakan Varank'tan Kodlamalı Tweet

55 dakika önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Deneyap Teknoloji Atölyeleri seçme sınavını kodlama dilinde yazılan mesajla duyurdu.

Bakan Varank'tan Kodlamalı Tweet, System.String[]
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Deneyap Teknoloji Atölyeleri seçme sınavını kodlama dilinde yazılan mesajla duyurdu. Bakan Varank da mesajı kendi resmi hesabından paylaştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Deneyap Teknoloji Atölyeleri seçme sınavını ilginç bir mesajla duyurdu. Kodlama, yapay zeka, siber güvenlik gibi alanlarda özel yetenekli gençlerin eğitileceği Deneyap atölyeleri ile ilgili tweet kodlama diliyle yazıldı. Teknolojiye meraklı öğrencilerin ilgisini çekmek amacıyla yapılan paylaşım, aynı zamanda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Instagram hesabından da yayımlandı. Resmi bir hesaptan ilk kez yapılan "kod"lu paylaşım, sosyal medyada ilgi uyandırdı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:20 Kaynak: İHA

Politika
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