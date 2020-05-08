Bakan Varank'tan Koronavirüs Aşısı Hakkında Açıklama - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, koronavirüs aşısı hakkında açıklamalarda bulundu. İşte tüm detaylar.



"Aşıda 3 Hocamız Hayvan Deneyleri Aşamasına Geldi."



Bakan Varank, CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı. Mustafa Varank aşı hakkında şunları söyledi:



"Virüs daha ülkemiz sınırlarına girmeden önce bilim insanlarımızla toplantı yapmıştık. İlaç ve aşı geliştirilmesi için bir platform oluşturmuştuk. Aşı ve ilaçla ilgili projeleri değerlendirmeye aldık.



Bilim insanlarımız ve üniversitelerimizle sıkı iletişim halindeyiz. Şu anda bunu buradan ilk kez duyurmuş olayım 3 üniversite hayvanlar üzerinde test aşamasına geldi. Bir üniversitemiz hayvanlar üzerinde çalışmalara da başladı. Bilim insanlarımız bu iş üzerinde büyük bir özveriyle çalışıyor."



Koronavirüste Son Durum



7 Mayıs itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 133.721 oldu. Toplam can kaybı ise 3.641'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1.260, toplam iyileşen hasta sayısı ise 82.984 olarak açıklandı. Toplam entübe hasta sayısının 665 olduğu duyuruldu.