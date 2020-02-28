Bakan Varank'tan Neutec'e sürpriz ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Varank'tan Neutec'e sürpriz ziyaret - Son Dakika

Bakan Varank'tan Neutec'e sürpriz ziyaret

6 saat önce

Sanayi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk ilaç sektörünün önemli kurumlarından Neutec İlaç'ın Sakarya 1.Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikasını iki gün önce ziyaret etti.

Bakan Varank'tan Neutec'e sürpriz ziyaret, System.String[]

Sanayi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk ilaç sektörünün önemli kurumlarından Neutec İlaç'ın Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikasını iki gün önce ziyaret etti.


Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Neutec İlaç'ın üretim tesislerinde detaylı incelemelerde bulundu. Türkiye'de en çok patente sahip 3'üncü kurumu olma özelliği taşıyan ve 50'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Neutec İlaç'ın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Eczacı Mahmut Bilgiç, Bakan Mustafa Varank'a Neutec İlaç'ın üretim teknolojileri ve ürünleri hakkında detaylı bilgiler verdi.


"Uluslararası pazar konumumuzu her geçen gün güçlendiriyoruz"


Neutec İlaç'ın Sakarya'da 4 üretim üssü ve Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Teknopark'da yer alan Ar-Ge merkeziyle faaliyetlerini uluslararası alanda sürdürdüğünü belirten Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Biliç, Neutec'in Ar-Ge'ye ve üretim teknolojilerine yaptığı yatırımla her geçen gün uluslararası pazardaki konumunu güçlendirdiğini söyledi. - İSTANBUL

Mustafa Varank, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:00 Kaynak: İHA
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