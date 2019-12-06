Bakan Varank'tan Paris'teki olaylarda yaralanan AA foto muhabiri için mesaj

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank , Fransa 'daki emeklilik reformu protestolarında polisin attığı gaz kapsülünün gözüne isabet etmesi sonucu Anadolu Ajansı (AA) Foto Muhabiri Mustafa Yalçın 'ın yaralandığını belirterek, "Rabbim şifa versin. İnşallah çabucak iyileşir." ifadesini kullandı.

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