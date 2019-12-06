Son Dakika Haberleri: Bakan Varank'tan Paris'teki olaylarda yaralanan AA foto muhabiri için mesaj
Son Dakika Güncel Bakan Varank'tan Paris'teki olaylarda yaralanan AA foto muhabiri için mesaj - Son Dakika

Bakan Varank'tan Paris'teki olaylarda yaralanan AA foto muhabiri için mesaj

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Fransa'daki emeklilik reformu protestolarında polisin attığı gaz kapsülünün gözüne isabet etmesi sonucu Anadolu Ajansı (AA) Foto Muhabiri Mustafa Yalçın'ın yaralandığını belirterek, "Rabbim şifa versin.

Bakan Varank'tan Paris'teki olaylarda yaralanan AA foto muhabiri için mesaj, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Fransa'daki emeklilik reformu protestolarında polisin attığı gaz kapsülünün gözüne isabet etmesi sonucu Anadolu Ajansı (AA) Foto Muhabiri Mustafa Yalçın'ın yaralandığını belirterek, "Rabbim şifa versin. İnşallah çabucak iyileşir." ifadesini kullandı.

Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Fransa maçından sonra futbolcularımızın asker selamını ölümsüzleştiren kareyi çeken başarılı foto muhabiri Mustafa Yalçın'a Rabbim şifa versin. İnşallah çabucak iyileşir." ifadelerine yer verdi.

AA Foto Muhabiri Yalçın, Paris'te şiddete dönüşen emeklilik reformu protestoları sırasında polisin attığı kapsülün, taktığı gaz maskesini delmesiyle gözünden yaralandı.

Mustafa Varank, Mustafa Yalçın, Fransa, Paris, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a Libya tepkisi: Sen niye bunun üzerinde bu kadar duruyorsun?
AK Partili belediye başkan yardımcısının, önünde ayağa kalkmayan gence verdiği ceza Melih Gökçek'i isyan ettirdi: Bu adamı acilen partiden atın Sosyal medya Ceren Özdemir'in doğum gününü kutluyor: İyi ki doğdun Faciadan dönüldü! Anne ve 4 çocuğu, vatandaşların yardımıyla yangından kurtarıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 07:01:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Varank'tan Paris'teki olaylarda yaralanan AA foto muhabiri için mesaj
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]