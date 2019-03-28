Son Dakika Haberleri: Bakan Varank'tan Sanayi Sitesine Ziyaret

Bakan Varank'tan Sanayi Sitesine Ziyaret

1 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kartal'daki Akçaoğlu Sanayi Sitesi'ni ziyaret etti.

Bakan Varank'tan Sanayi Sitesine Ziyaret, System.String[]
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kartal'daki Akçaoğlu Sanayi Sitesi'ni ziyaret etti.

Sanayi sitesinin idarecileri ile bir araya gelen Varank, burada onlardan sanayi sitesi hakkında bilgi alarak, istek ve taleplerini dinledi. Sonrasında sanayi sitesindeki iş yerlerine uğrayan Varank, sanayi esnafına ziyarette bulundu.

Esnaf ve çalışanlarla tek tek sohbet eden Varank, zaman zaman torna tezgahının zaman zaman da makine aksamının başına geçerek dükkanlarla ilgili bilgi aldı.

Esnaflarla fotoğraf da çektiren da çektiren Varank, yerel seçimlerde AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek için destek istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 04:40 Kaynak: AA

Mustafa Varank, Kartal, Ekonomi
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