Bakan Varank'tan Sanayi Sitesine Ziyaret
1 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kartal'daki Akçaoğlu Sanayi Sitesi'ni ziyaret etti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
, Kartal
'daki Akçaoğlu Sanayi Sitesi'ni ziyaret etti.
Sanayi sitesinin idarecileri ile bir araya gelen Varank, burada onlardan sanayi sitesi hakkında bilgi alarak, istek ve taleplerini dinledi. Sonrasında sanayi sitesindeki iş yerlerine uğrayan Varank, sanayi esnafına ziyarette bulundu.
Esnaf ve çalışanlarla tek tek sohbet eden Varank, zaman zaman torna tezgahının zaman zaman da makine aksamının başına geçerek dükkanlarla ilgili bilgi aldı.
Esnaflarla fotoğraf da çektiren da çektiren Varank, yerel seçimlerde AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
ile AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek
için destek istedi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 04:40 Kaynak: AA
Seçim Afişini Sökmeye Çalışanları Engelleyen Kadının İş Yeri İşaretlendi
Fiyatı Bin Liraya Kadar Çıkan Rahibe Fizan Tavuk Cinsini Görenler Hayran Kalıyor
Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları
İkinci El Araçta KDV İndiriminin Detayları Belli Oldu