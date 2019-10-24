Bakan Varank'tan "savunma sanayisinde koordinasyon" vurgusu
1 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,"Savunma sanayisiyle ilgili paydaşlar olarak daha sıkı bir koordinasyon sağlanması çok önemli" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,"Savunma sanayisiyle ilgili paydaşlar olarak daha sıkı bir koordinasyon sağlanması çok önemli" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 11:24
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