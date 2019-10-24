Son Dakika Haberleri: Bakan Varank'tan "savunma sanayisinde koordinasyon" vurgusu
Son Dakika Ekonomi Bakan Varank'tan 'savunma sanayisinde koordinasyon' vurgusu

Bakan Varank'tan "savunma sanayisinde koordinasyon" vurgusu

1 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,"Savunma sanayisiyle ilgili paydaşlar olarak daha sıkı bir koordinasyon sağlanması çok önemli" dedi.

Bakan Varank'tan

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,"Savunma sanayisiyle ilgili paydaşlar olarak daha sıkı bir koordinasyon sağlanması çok önemli" dedi.

Mustafa Varank, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 11:24 
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