Bakan Varank'tan, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın ailesine ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Varank'tan, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın ailesine ziyaret - Son Dakika

Bakan Varank'tan, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın ailesine ziyaret

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın ailesini ziyaret etti.

Bakan Varank'tan, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın ailesine ziyaret, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın ailesini ziyaret etti.

Bakan Varank, eşi Esra Varank ile Tunceli'de Haziran 2017'de terör örgütü PKK tarafından kaçırıldıktan sonra katledilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki babaevine geldi.

Varank, şehit öğretmenin babası Hamit ve annesi Gülay Yılmaz ile diğer aile fertleriyle yaklaşık 1 saat görüştü.

Bakan Varank'a ziyareti sırasında Vali Kamuran Taşbilek, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş ile Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen eşlik etti.

Ziyaret basına kapalı gerçekleştirildi.

Gümüşhane, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 03:42 Kaynak: AA
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