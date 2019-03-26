Bakan Varank'tan Siteler'e Ziyaret

Siteler esnafı ile bir araya gelen Bakan Varank ve beraberindekiler, Ankara Mobilyacılar Odası'nda Oda başkanı Hüseyin Taklacı eşliğinde siteler esnafının sorularını yanıtladı.

Ankara Mobilyacılar Odası toplantı salonunda düzenlenen görüşmedeSanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin mobilya beşiği konumunda bulunan siteler mobilyasını dünyaya tanıtacaklarını, burada bulunan esnafa ihracatta destek olacaklarını açıkladı.

KDV VE STOPAJ YÜKÜ KALDIRILMALI

Toplantıda mobilya sektörü ve siteler hakkında bilgiler veren Ankara Mobilyacılar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı, Maalesef sitelerin usta ve sanatkarları, fabrikasyon ürünlerle yarışmak zorunda bırakılmakta. El işçiliği mobilya ve boyacılık korunan meslekler sınıfına alınmalı ve korunan mesleklerde kdv ve stopaj yükü kaldırılmalı. Dedi.

Ayrıca Sitelerin statüsünden de bahseden Başkan Taklacı; Siteler, Türkiye'nin en büyük mobilya sanayisi olmasına rağmen, halen sanayi statüsünde değil. 1960 larda kurulan bölgemiz mobilyacılıkta çok önemli ivmeler kazandırmasına karşın maalesef sanayi satatüsü alamamış ve mahalle yapısında bir işyerleri olarak kalmıştır. Bu nedenle 2016 yılında işlemlerine başladığımız Elmadağ Mobilyacılar İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Ankara'nın 12. OSB'si olarak tescil edilmiş yer seçimi tamamlanmış imar planları onaylanmış ve alt yapı için bakanlığımızdan destek beklemektedir. Dedi.

BAKAN VARANK'TAN MOBİLYA OSB YE TAM DESTEK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Siteler esnafına 2 müjde verdi. Bakan Varank, el işçiliği mobilyacılığın koruma altındaki mesleklere alınması ile ilgili çalışma yapacaklarını ve Elmadağ Mobilyacılar İhtisas OSB 'nin alt yapısı konusunda bakanlığın gerekli tüm desteği sağlayacağını söyledi. Bakan Varank, Siteler yıllardır çok katlı yerlerde imalat yapmak zorunda bırakılmış, başkanında büyük hizmetleri ile nihayetinde Ankara'da mobilyacılıkla alakalı bir osb kurulmuş, tüzel kişiliği kazanmış, kamulaştırması yapılmış, halihazır haritaları jeolojik testleri tamamlanmış, imar planları bitmiş, geriye alt yapı ile üst yapı kalmış, siz bu kadar kısa sürede bu işi devletten tek kuruş destek almadan bu seviyeye kadar getirmişseniz bir alt yapı ve üst yapınız kalmış, alt yapı ve üst yapınızda bakanlığımızın boynunun borcu olsun tüm destek tarafımızca sağlanacaktır hiç merak etmeyin. Siteler mobilyacısı artık daha modern yerlerde üretim yapabilecek Dünya ile yarışır hale gelecektir dedi. Bu konuyu başkanla bir araya gelerek tekrar olgunlaştıracağız dedi.

SİTELERE METRO VE YEŞİL ALAN SÖZÜ

Altındağ Belediye Başkan Adayı Asım Balcı ise göreve geldiklerinde, Siteler'i mobilya showroomunun merkezi haline getireceğiz metro projesinin siteler ayağını bitireceğiz, cephe düzenlemeleri ve yolları konusunda gerekli çalışmaları başlatacağız sitelere yeşil alanlar ve otoparklar kazandıracağız. Dedi.

Ardından Bakan Varank ve beraberindekilerle Sitelerde ki imalat ve mağazaları ziyaret eden Mobilyacılar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı. Desteklerinden ötürü sayın bakanımıza çok teşekkür ederiz dedi.