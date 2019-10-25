Son Dakika Haberleri: Bakan Varank'tan teknolojiyi kötüleyen tanıtım filmine tepki
Son Dakika Güncel Bakan Varank'tan teknolojiyi kötüleyen tanıtım filmine tepki

Bakan Varank'tan teknolojiyi kötüleyen tanıtım filmine tepki

1 saat önce

Kocaeli'de düzenlenen Kartepe Zirvesi'nde katılımcılara izletilen tanıtım filmine tepki gösteren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "İzlediğimiz görüntüde teknoloji biraz olumsuz yansıtılmış olsa da aslında sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yanında mutlu insanları...

Bakan Varank'tan teknolojiyi kötüleyen tanıtım filmine tepki, System.String[]

Kocaeli'de düzenlenen Kartepe Zirvesi'nde katılımcılara izletilen tanıtım filmine tepki gösteren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "İzlediğimiz görüntüde teknoloji biraz olumsuz yansıtılmış olsa da aslında sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yanında mutlu insanları şehirlerde yaşatabilmemiz için aslında teknolojinin de vaat ettiği büyük imkanlar var" dedi.

Kocaeli'de gerçekleştirilen Kartepe Zirvesine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, katılımcılara seslendi. Yaptığı konuşmada "Şehircilik ve Mutlu Şehir" konusunda teknolojinin önemli yer tuttuğunu kaydeden Varank, programın başlangıcında izletilen salondaki katılımcılara izletilen tanıtım filminde teknolojinin olumsuz olarak eleştirilmesine dikkat çekti. Anlaşmalı reklam ajansı RNA tarafından hazırlanan tanıtım filmine tepki gösteren Bakan Varank, "İzlediğimiz görüntüde teknoloji biraz olumsuz yansıtılmış olsa da aslında sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yanında mutlu insanları şehirlerde yaşatabilmemiz için aslında teknolojinin de vaat ettiği büyük imkanlar var" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Mustafa Varank, Kartepe, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 03:30 Kaynak: İHA
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