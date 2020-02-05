Bakan Varank'tan Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği'ne davet - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Varank'tan Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği'ne davet - Son Dakika Ekonomi

Bakan Varank'tan Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği'ne davet

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği'ne vatandaşları davet ederek, organizasyonda bu yıl ilk kez uluslararası katılımcıların ağırlanacağını bildirdi.

Bakan Varank'tan Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği'ne davet, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği'ne vatandaşları davet ederek, organizasyonda bu yıl ilk kez uluslararası katılımcıların ağırlanacağını bildirdi.

Bakan Varank, Twitter hesabından, 20-23 Ağustos'ta Antalya Saklıkent'te gerçekleştirilecek şenliğe ilişkin paylaşımda bulundu.

Organizasyona katılmak için 31 Mart'a kadar başvuru yapılabileceğini belirten Varank, "22 yıldır geleneksel olarak düzenlenen ve bu sene ilk defa uluslararası katılımcıların da ağırlanacağı Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği'ne bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Etkinliğe katılmak isteyenler, http://senlik.tug.tubitak.gov.tr/ adresinden başvuru yapabilecek. Katılımcılar, başvurular arasından kurayla belirlenecek, şenliğe katılım ücretsiz olacak.

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi tarafından geçen yıl ilk defa Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayelerinde düzenlenen şenliğin katılımcı sayısı önceki yıllara göre 4 kattan fazla artarak 1500'e ulaşmıştı.

Mustafa Varank, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:26 Kaynak: AA
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