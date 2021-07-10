BAKAN VARANK'TAN VATANDAŞLARA DONDURMA İKRAMI - Son Dakika

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir dizi açılış ve temasta bulunmak geldiği Sivas'ta esnafı ziyaret ederek vatandaşlara dondurma ikram etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir dizi açılış ve temasta bulunmak üzere havayolu ile Sivas'a geldi. Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda Bakan Varank'ı, Sivas Valisi Salih Ayhan ve il protokolü karşıladı. Bakan Varank, konaklayacağı otele geçmeden önce kent merkezinde İnönü Bulvarı üzerinde esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti. Bakan Varank, burada bir dondurmacıya girerek vatandaşlara dondurma ikram etti.