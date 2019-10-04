Son Dakika Haberleri: Bakan Varank'tan Wolkswagen açıklaması
Son Dakika Güncel Haber

Bakan Varank'tan Wolkswagen açıklaması

42 dakika önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Wolkswagen grubuna ait MAN anonim şirketine Akyurt ve Çubuk'ta münferit yatırım yeri tesis edilmesine ilişkin karar Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı.

Bakan Varank'tan Wolkswagen açıklaması, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Wolkswagen grubuna ait MAN anonim şirketine Akyurt ve Çubuk'ta münferit yatırım yeri tesis edilmesine ilişkin karar Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı. Resmi gazetede yayınlandı. 452 milyonluk yatırım ile 700 kişiye iş imkanı sağlanacak" dedi.

(İHA)

Mustafa Varank, Wolkswagen, Çubuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 09:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Burhan Kuzu "Hamidiye Su sağlıklı değil" dedi sosyal medyada tepki gördü
Bakan Varank: Volkswagen'e ait Man Şirketi'nin Akyurt'taki arazisi yatırım yeri olarak ilan edildi Meteoroloji bölge bölge uyardı! Sağanak geliyor Çanakkale Biga'da 3,5 büyüklüğünde deprem

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 21:43:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Varank'tan Wolkswagen açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]