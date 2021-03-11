Bakan Varank'tan Xiaomi açıklaması: Türkiye'de üretilen telefonlar önümüzdeki ay satışa çıkıyor - Son Dakika

Bakan Varank'tan Xiaomi açıklaması: Türkiye'de üretilen telefonlar önümüzdeki ay satışa çıkıyor

11.03.2021 10:32
Bakan Varank'tan Xiaomi açıklaması: Türkiye'de üretilen telefonlar önümüzdeki ay satışa çıkıyor, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'de test üretimine başlayan Xiaomi'nin fabrikasını ziyaret etti. Burada incelemelerde bulunan Varank, "Önümüzdeki aydan itibaren bu fabrikada üretilen telefonlar Türkiye'de satılmaya başlanacak. Burada tam kapasiteyle üretime geçildiğinde 2 bin vatandaşımız istihdam imkanı bulacak" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Xiaomi'nin akıllı telefon üretimi için test çalışmalarının devam ettiği İstanbul Avcılar'daki üretim tesisini ziyaret etti. Bakan Varank'a incelemelerinde Xiaomi Orta Doğu Genel Müdürü Ronnie Wang, Xiaomi Türkiye Müdürü Usher Liu, Salcomp Türkiye Müdürü David Chang, Salcomp Operasyon Yöneticisi George Deng ile Kontrolmatik CEO'su Sami Aslanhan eşlik etti.

"XİAOMİ ARTIK TELEFONLARINI TÜRKİYE'DE ÜRETMEYE BAŞLIYOR"

Fabrikadaki incelemelerinin ardından değerlendirmelerde bulunan Bakan Varank, "Özellikle global teknoloji firmalarının Türkiye'de akıllı telefon pazarına yatırım yapmaya başladıklarını daha önce konuşmuştuk. Tüm Türkiye'nin aslında merakla beklediği bir husustan bahsediyoruz. Xiaomi telefonlarının üretildiği ve önümüzdeki dönemde üretileceği Avcılar'daki fabrikayı ziyaret ediyoruz. Bildiğiniz gibi Xiaomi bir global teknoloji firması. Şu anda marka olarak dünyada en üst sıralara tırmanan, dünyanın en güçlü firmaları arasında yer alan Çin menşeli bir firma. İşte Xiaomi artık telefonlarını Türkiye'de üretmeye başlıyor" dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ AYDAN SONRA TÜRKİYE'DE SATIŞINA BAŞLANACAK"

Bakan Varank, firmanın genelde partnerlerle, ortaklarla üretim gerçekleştirdiğini belirterek, "Türkiye'de seçtikleri üretici firma da Salcomp. Salcomp da yine tüm dünyada teknoloji alanında üretim yapan çok önemli bir global marka. İşte bugün burada bulunduğumuz fabrika aslında 1975 yılında kurulmuş eski bir fabrika. Burayı satın aldılar. Burada gördüğünüz şekilde modern bir şekilde fabrikayı yenilediler. 15 bin metrekarelik kapalı alanda üretim yapacaklar. Yaklaşık 7 bin 500 metrekarelik 'temiz oda' oluşturdular. Telefon üretimleri SKD ya da CKD'den başlayabiliyor. SKD, daha az parçanın montajla bir araya getirilmesi. CKD ise komponentlerin daha en baştan itibaren üretilip yerleştirilmesiyle yapılan bir üretim çeşidi. Global firmalar, Türkiye'ye gelerek CKD'den itibaren artık üretim yapmaya başlayacaklar. Burada Xiaomi telefonlarının üretim testleri yapılmaya başlandı. Önümüzdeki aydan itibaren bu fabrikada üretilen telefonlar Türkiye'de satılmaya başlayacak. Bu senenin sonuna kadar da firma, CKD yatırımlarını tamamlamayı düşünüyor" diye konuştu.

"2 BİN VATANDAŞIMIZ İSTİHDAM İMKANI BULACAK"

Bakan Varank, tesislerde yıllık 5 milyon telefon üretme kapasitesine ulaşılacağını kaydederek, "Tabii ki global teknoloji firmalarının Türkiye'ye yatırım yapmasından, Türkiye'ye ilgi göstermesinden oldukça memnunuz. Tabii ki onlara şu tavsiyede bulunuyoruz; Türkiye'ye geldiğinizde lütfen yerli tedarikçilerle de görüşmelerinizi yapın. Kendi tedarik zincirlerinize Türkiye'deki yerleşik tedarikçileri de katmaya çalışın ve elbette Türkiye'den ihracatı da hedefleyin. Türkiye önemli bir pazar. Özellikle akıllı telefon anlamında 10 milyonun üzerinde telefonun satıldığı bir pazar. Hem bu pazarda iddialı bir şekilde bulunmak hem de Türkiye'deki yaptıkları üretimle dünyaya bu telefonları satabilmek global markalar açısından önemli. İnşallah burada tam kapasiteyle üretime geçildiğinde yani yıllık 5 milyon telefon kapasitesine ulaşıldığında da 2 bin vatandaşımız istihdam imkanı bulacak. Hem Xiaomi hem Salcomp'un temsilcileri benimle beraber. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Burada özellikle know-how transferiyle kendi mühendislerimizin, teknisyenlerimizin de yetişmesine katkı sağlıyorlar. İnşallah global teknoloji firmalarını Türkiye'ye daha fazla çekmek, beraber Türkiye'de ortaklıklarının önünü açmak için de biz hükümet olarak önümüzdeki dönemde desteklerimizi teşviklerimizi sürdüreceğiz. Sadece üretim değil Ar-Ge alanında da bu firmaların Türkiye'ye yatırım yapma niyetleri var. İnşallah o yatırımlarını da Türkiye'ye çekmeyi başaracağız" ifadesini kullandı.

OPPO'NUN TEST ÜRETİMİNE BAŞLADIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çinli akıllı telefon markası OPPO'nun, İstanbul Tuzla'da yapımı devam eden fabrikasında test üretimine başladığını açıklamıştı.

"TÜRKİYE'DE ÜRETİLDİĞİ İLK FABRİKA OLMA ÖZELLİĞİNİ TAŞIYOR"

Varank yaptığı açıklamada, "OPPO'nun Tuzla'daki tesisleri, global cep telefonu markaları arasında ana kart dahil tüm sistemlerin CKD sistemiyle (ana karttaki parçaların fabrikada birleştirilmesi) Türkiye'de üretildiği ilk fabrika olma özelliğini taşıyor. Fabrikada tam kapasite üretime geçilmesiyle yaklaşık 1000 kişinin istihdam edilmesi bekleniyor" ifadelerine yer vermişti.

Bakan Varank'tan Xiaomi açıklaması: Türkiye'de üretilen telefonlar önümüzdeki ay satışa çıkıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Mustafa Varank, Xiaomi, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Varank'tan Xiaomi açıklaması: Türkiye'de üretilen telefonlar önümüzdeki ay satışa çıkıyor - Son Dakika Ekonomi


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