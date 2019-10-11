Bakan Varank'tan "yerli malı kullanın" çağrısı
1 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, inşaat firmaları, kamu idareleri ve yerel yönetimlere yerli malı kullanmaları çağrısında bulundu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, inşaat firmaları, kamu idareleri ve yerel yönetimlere yerli malı kullanmaları çağrısında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:16
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