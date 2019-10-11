Son Dakika Haberleri: Bakan Varank'tan "yerli malı kullanın" çağrısı
Son Dakika Ekonomi Bakan Varank'tan 'yerli malı kullanın' çağrısı

Bakan Varank'tan "yerli malı kullanın" çağrısı

1 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, inşaat firmaları, kamu idareleri ve yerel yönetimlere yerli malı kullanmaları çağrısında bulundu.

Bakan Varank'tan

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, inşaat firmaları, kamu idareleri ve yerel yönetimlere yerli malı kullanmaları çağrısında bulundu.

Mustafa Varank, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:16 
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