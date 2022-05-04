Bakan Varank: "Türkiye geçen yıl 2 milyar dolarlık gemi ihracatına imza attı" - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Varank: "Türkiye geçen yıl 2 milyar dolarlık gemi ihracatına imza attı"

04.05.2022 10:09
Bakan Varank: "Türkiye geçen yıl 2 milyar dolarlık gemi ihracatına imza attı"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yalova'nın Altınova ilçesindeki tersaneler bölgesinde bulunan SANMAR Tersanesi'ni ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yalova'nın Altınova ilçesindeki tersaneler bölgesinde bulunan SANMAR Tersanesi'ni ziyaret etti. Denize açılarak römorkörleri test eden Varank, Türk denizcilik sektörünün son yıllarda büyük bir ivme yakaladığını belirterek, "Türkiye sadece geçen yıl 2 milyar dolarlık gemi ihracatına imza attı" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yalova'nın Altınova ilçesindeki tersaneler bölgesinde bulunan SANMAR Tersanesi'ni etti. Römorkörle denize açılan Bakan Varank, deniz taşıtının yangına müdahale ve kurtarma çalışmalarındaki performansını ile ani manevra sistemlerini test etti.

Test sonrası gazetecilere açıklama yapan Varank, "Bu deniz araçları küçük boyutlu olmalarına rağmen özellikle yüksek teknolojili ve kabiliyetli gemiler. Büyük tonajlı gemilerin çekilmesi veya yangın söndürme, arama kurtarma çalışmalarında da kullanılıyorlar. Tabi Türk denizcilik sektörü, özellikle gemi inşa sektörü son dönemde büyük bir ivme kazandı. Özellikle Yalova tersanelerimiz yüksek teknolojili gemiler üreten bir tersane haline geldi" diye konuştu.

"GEMİNİN KENDİ ETRAFINDA BİR SU DUVARI OLUŞTURARAK NASIL YANGININ İÇERİSİNE GİREBİLDİĞİNİ BİZE GÖSTERDİLER"

Römorkörü kullanarak yaptığı testte geminin çok kısa sürede durduğunu anımsatan Varank, şu ifadeleri kullandı:

"Çünkü pervaneleri 360 derece dönebilen pervaneler. Çok yüksek tonajlı gemileri çekebiliyorlar. Yangında nasıl söndürme yaptığını gördük. Geminin kendi etrafında bir su duvarı oluşturarak nasıl yangının içerisine girebildiğini bize gösterdiler. Tabi bunlar çok ciddi kabiliyetler. Bu tersanemizden şimdiye kadar 300 römorkör inşa edilip bir kısmı yurt dışına ihraç edildi. Bir kısmı ise Türkiye'de kullanılıyor. Burası çok ciddi siparişler almaya devam ediyor. Tersane, gemi inşa sektörümüz inşallah yüzümüzü ağartmaya devam edecek."

Bakan Varank kullandığı römorkörün özelliklerini beğendiğini belirterek, "Tam yol ileri giderek yangın söndürmede nasıl pompalar kullanılıyor, gemi kendi etrafında nasıl çok hızlı bir şekilde manevra yapabiliyor, nasıl kısa sürede durabiliyor bunu beraberce test etmiş olduk. Bizim için ilginç bir deneyimdi" diye konuştu.

"TÜRKİYE'YE GEÇEN SENE YAKLAŞIK 2 MİLYAR DOLARLIK GEMİ İHRACATINA İMZA ATTI"

Tersane ve gemi inşa sektörünün Türkiye'ye yüksek katma değer getirmesinden dolayı çok memnun olduklarına da vurgu yapan Varank, "Özellikle ihracatla döviz getirici bir sektör haline gelmesinden dolayı memnunuz. Türkiye'ye geçen sene yaklaşık 2 milyar dolarlık gemi ihracatına imza attı. Bunun büyük bir bölümü bu tersanelerden yapıldı. Bu tersane bölgesinde 35 bin vatandaşımız çalışıyor ve evine ekmek götürüyor. Dolayısıyla böyle önemli bir sektörün böyle önemli işler başarıyor olması ve bunu bizzat test etmemiz de bizi gerçekten memnun etti" dedi.

(Mustafa Cenik - Ali Nargüner/İHA)

Bakan Varank: Türkiye geçen yıl 2 milyar dolarlık gemi ihracatına imza attı
Bakan Varank: Türkiye geçen yıl 2 milyar dolarlık gemi ihracatına imza attı
Bakan Varank: Türkiye geçen yıl 2 milyar dolarlık gemi ihracatına imza attı
Bakan Varank: Türkiye geçen yıl 2 milyar dolarlık gemi ihracatına imza attı
Bakan Varank: Türkiye geçen yıl 2 milyar dolarlık gemi ihracatına imza attı
Bakan Varank: Türkiye geçen yıl 2 milyar dolarlık gemi ihracatına imza attı
Bakan Varank: Türkiye geçen yıl 2 milyar dolarlık gemi ihracatına imza attı
Bakan Varank: Türkiye geçen yıl 2 milyar dolarlık gemi ihracatına imza attı

YORUMLAR
500
İlk çeyrekte kayısı çekirdeği ihracatından 5,2 milyon dolarlık gelir İlk çeyrekte kayısı çekirdeği ihracatından 5,2 milyon dolarlık gelir Biden'dan Ukrayna İçin 33 Milyar Dolarlık Talep Biden'dan Ukrayna İçin 33 Milyar Dolarlık Talep

Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Varank: 'Türkiye geçen yıl 2 milyar dolarlık gemi ihracatına imza attı' - Son Dakika


Son Dakika
10:14 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan bayramda çalışan sağlıkçılara teşekkür mesajı! Her birimin kaç kişi çalıştığını açıklayarak teşekkür etti
10:10 Çin'de rekor düzeyde Covid vakası: Yeni sayı 16 bin 266
10:07 "Sessiz İstila" filminin yapımcısı Hande Karacasu serbest bırakıldı
09:55 Paris sokaklarında gelinlikli Seda Sayan: Yeni eşiyle düğün giysileriyle çekim yaptı
09:54 Pentagon'a bağlı DIA'den yeni PKK raporu: Örgütün yeni müttefiki İran destekli militanlar
09:40 Zeytindalı bölgesinde bir asker şehit oldu, 24 terörist öldürüldü
09:12 Rus askerler otomobildeyken SİHA'ya yakalandı: Füze arabayı havaya uçurdu
09:07 CEO'lar en çok hangi şifreyi kullanıyor? Araştırma ortaya çıkardı
08:59 Ünlü türkücü Bodrum'da çiftçi oldu
08:57 Gazprom bağlantılı şüpheli ölümlere yenisi eklendi: Uçurumdan aşağı düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2022 10:27:03. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Varank: "Türkiye geçen yıl 2 milyar dolarlık gemi ihracatına imza attı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement