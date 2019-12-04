Bakan Varank, Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov ile görüştü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile iki ülke arasındaki iş birliği alanlarını ele aldıklarını belirterek, "Özellikle helal gıda ve bilgi teknolojileri alanlarında yapabileceğimiz iş birliklerine yönelik verimli görüşmeler yaptık. Bundan sonra çok hızlı bir şekilde önümüzdeki meseleleri çözüme kavuşturarak yeni yatırım imkanlarını değerlendireceğiz." dedi.

19. Uluslararası Makine Üretimi Fuarı'na katılmak üzere Tataristan'da bulunan Varank, Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Basına kapalı gerçekleştirilen ve 45 dakika süren görüşmede, Türkiye ve Tataristan arasındaki ekonomik işbirliği konularının ele alındığı bildirildi. Bakan Varank ve Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerinde Tataristan'ın önemli bir konumu olduğunu dile getiren Varank, tarihi bağların yanı sıra ülkede 140'a yakın Türk şirketinin 2,5 milyar dolara yakın yatırımı bulunduğunu söyledi. Varank, "Bu firmalar hem Rus hem Tataristan ekonomisine faydalı olurken Türkiye'den de ihracata katkı sağlıyor." diye konuştu.

Karşılıklı yatırımları artırma hedefi

Ticaret savaşalarının konuşulduğu dönemde ülkeler arası işbirliklerinin önemini vurgulayan Varank, "Firmalarımızın burada daha çok yatırım yapmasını teşvik ederken, aynı zamanda buradaki güçlü global firmaların da Türkiye'ye gelerek yatırım yapmasını ve yaptıkları yatırımlarla hem Türkiye pazarını hem de üçüncü ülkelerindeki pazarları hedeflemelerini istiyoruz." dedi.

Varank, Türkiye ve Tataristan arasındaki güçlü ilişkileri ve yatırımları görmek, mevcut ilişkilerin artırılmasına yönelik görüşmeler gerçekleştirmek için ülkeyi ziyaret ettiğini ifade etti.

Ziyaretinin çok verimli geçtiğini anlatan Varank, "Bugün bir Türk firması 50 milyon dolarlık yatırım yapmak üzere yeni bir anlaşmaya imza koydu. Özellikle helal gıda ve bilgi teknolojileri alanlarında yapabileceğimiz iş birliklerine yönelik verimli görüşmeler yaptık. Bundan sonra çok hızlı bir şekilde önümüzdeki meseleleri çözüme kavuşturarak yeni yatırım imkanlarını değerlendireceğiz. Bu manada bu ziyaret hedefine ulaştı diyebiliriz." diye konuştu.

Tataristan'daki Türk yatırımlarını ziyaret edecek

Varank, Tataristan ziyaretinin yarın da devam edeceğini belirterek, Tataristan'daki Özel Endüstri Bölgesi'nde faaliyet gösteren Türk firmalarını ziyaret edeceklerini ve yatırımlarına ilişkin incelemelerde bulunacaklarını ifade etti.

Bir gazetecinin Coşkunöz Holding'in Tataristan'daki yatırımlarına ilişkin sorusu üzerine Varank, şirketin Tataristan'ın otomotiv sanayisinde faaliyet gösteren güçlü firma olmasının yanı sıra Türkiye'nin de önemli firmalarından biri olduğunu söyledi.

Varank, "Coşkunözün Tataristan'ın kendilerine sağladığı verimli imkanları daha da ileriye götürmek için yatırımlarını artırma niyeti var. Özellikle burada satınalmalarla birlikte çok daha büyük bir şirket haline gelmek için Rusya içerisindeki finans kaynaklarını da kullanmak istiyorlar." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir sonraki Tataristan ziyaretine ilişkin bir soruya Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tataristan ile gönül bağı olduğunu, "Tatar halkının kendisini tekrar Tataristan'da görmek istediğini" ileteceğini ifade etti.

"Türk şirketleri Tataristan ekonomisinde önemli rol oynuyor"

Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov da Bakan Varank'ın Tataristan ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tataristan ekonomisinin son dönemde önemli bir ilerleme kaydettiğini belirten Minnihanov, Türk firmalarının ülkede büyük yatırımları olduğunu ve söz konusu şirketlerinin ülkedeki istihdama katkı sunduğunu ifade etti.

Minnihanov, "Türk şirketleri Tataristan ekonomisinin gelişmesinde önemli rol oynuyor. Tataristan'da ürettikleri ürünlerle ülkemizin ithalata bağımlılığının azalmasını sağlıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki sıcak ilişkinin iki ülke arasındaki ilişkileri de olumlu etkilediğini belirterek, iki liderin ortaya koyduğu 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini gerçekleştirmek için çalıştıklarını söyledi.