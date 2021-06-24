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Bakan Varank, Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Minnihanov ile bir araya geldi - Son Dakika

Bakan Varank, Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Minnihanov ile bir araya geldi

24.06.2021 15:09

- Bakan Varank, Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Minnihanov ile bir araya geldi Sanayii ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

- Bakan Varank, Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Minnihanov ile bir araya geldi

ANKARA - Sanayii ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Sanayii ve Teknoloji Bakanı Varank, Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile özel bir otelde baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede karşılıklı olarak yapılan iş birlikleri ve bundan sonra gerçekleştirilecek projeler üzerinde duruldu.

"Dış ticaret hacmimiz 360 milyon dolar seviyesinde"

Tataristan'a yaptığı ziyaretlerdeki gibi buraya yapılan ziyaretinde verimli geçeceğini söyleyen Bakan Varank, "Bizim zaten tarihi kültürel bağlarımızın olduğu çok değerli bir ülke Tataristan. Bu tarihi ve kültürel bağları ekonomik alanda da geliştirmeye ve arttırmaya devam etmek istiyoruz. Dış ticaret hacmimiz 360 milyon dolar seviyesinde olsa da Türkiye'nin çok önemli üreticilerinin Tataristan'da büyük yatırımları var. Türk firmalarının Tataristan'daki yatırımları 2,5 milyar dolar seviyesinde. Bu Rusya'daki tüm Türk yatırımlarının dörtte birine tekabül ediyor. İnşallah biz karşılıklı yatırımları da arttırarak ekonomilerimiz arasındaki bağları kuvvetlendireceğiz. Bu gün imzalayacağımız anlaşmalarla ilgili dünkü dolu dolu programımızda hem Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesini hem de Bilişim vadimizi tanıttık. Tataristan'ın burada yapmayı planladığı yatırımlar ve ülkelerimiz arasında imzalayacağımız anlaşmalar iş birliği anlaşmaları ile çok daha sağlıklı ve başarılı neticeler elde edeceğiz" diye konuştu.

Türkiye'ye gerçekleşen ziyaretin verimli geçtiğini belirten Rüstem Minnihanov, "Dün çok efektif, verimli bir gündü ve gelecek vaat eden işlere el attık. Sizinle görüştüğümüz projenin gerçekleşmesi için gerçekten kalbimiz heyecanla atıyor. Starta bir saniye kaldı ama tek bir konumuz kaldı çözülecek. Gerekli makinelerimiz, insan kaynaklarımız var ön önemlisi sizin de desteğiniz var. Biz dün İbrahim Beyle görüştük. Onun bu kadar somut düşünmesi bizim çok hoşumuza gitti. Bununla birlikte birkaç güzel görüşme yaptık bunlarda çok verimli oldu" dedi.

"Biz kardeşiz dostuz diyoruz ama çalışarak buna layık olduğumuzu birbirimize göstermemiz gerekiyor"

Otomotiv Sanayii hakkında konuşan Rüstem Minnihanov, "Biz kardeşiz dostuz diyoruz ama çalışarak buna layık olduğumuzu birbirimize göstermemiz gerekiyor. Biz Tataristan Cumhuriyeti olarak Rus Federasyonu'nda sizin için destek oluşturuyoruz.

Bakan Varank, Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Minnihanov ile bir araya geldi
Bakan Varank, Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Minnihanov ile bir araya geldi
Bakan Varank, Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Minnihanov ile bir araya geldi
Bakan Varank, Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Minnihanov ile bir araya geldi

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Kaynak: İHA

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