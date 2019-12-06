Bakan Varank Tataristan'daki Türk fabrikalarında incelemelerde bulundu (3)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tataristan'da Rusya ekonomisine katkı sağlayan önemli Türk yatırımları bulunduğunu belirterek, "Buradaki firmalarımız Rusya pazarına hizmet ederken Türkiye'nin de ihracatına büyük katkılar sağlıyor." dedi.

Bakan Varank, Tataristan ziyareti kapsamında, Rusya'nın en büyük ağır ticari araç üreticisi Kamaz'ın kamyon fabrikasında incelemelerde bulundu. 1976'da faaliyete geçen ve yılda 71 bin araç üretme kapasitesine sahip şirket hakkında yetkililerden bilgi alan Varank, Kamaz M1845 model kamyonun direksiyonuna geçerek deneme sürüşü gerçekleştirdi.

Varank, daha sonra Hayat Kimya, Kastamonu Entegre, Şişecam ve Coşkunöz Holding gibi Türk yatırımcıların üretim merkezlerinin bulunduğu Alabuga Özel Ekonomi Bölgesi'ni ziyaret etti.

Söz konusu bölgede yatırımcılar için sunulan fırsatlar hakkında bilgi alan Varank, ardından Şişecam'ın bölgede 2014'te üretime başlayan fabrikasını ziyaret etti ve başta otomotiv olmak üzere birçok sektör için cam üretimi yapılan tesiste incelemelerde bulundu.

Türk yatırımları hakkında bilgi aldı

Varank'ın bölgedeki ikinci durağı, Hayat Holding'e bağlı Hayat Kimya firmasının tuvalet kağıdı, kağıt mendil, peçete gibi ürünler ürettiği tesisi oldu. Bölgede 2015'te faaliyete geçen fabrikayı gezen Varank, Rusya'da temizlik kağıdı sektöründe yüzde 20'lik pazar payına sahip şirketin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Varank, daha sonra, Hayat Holding'in bir diğer şirketi Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi'nin fabrikasını ziyaret etti. Parke ve MDF gibi ürünlerin üretildiği fabrikada incelemelerde bulunan Varank'a, Tataristan'daki en büyük 3'üncü yabancı yatırımcısı olan firmanın çalışmalarına ilişkin bilgi verildi.

Bölgede yatırımı bulunan bir diğer Türk firması Coşkunöz Holding'in otomotiv sektörüne yönelik parçalar ürettiği fabrikasını da gezen Varank, Renault, Nissan, Kamaz, Ford ve Daimler-Mercedes gibi firmalara parça tedarik eden firmanın çalışmalarına ilişkin incelemelerde bulundu.

Varank, son olarak Rusya'nın 6'ncı büyük petrol şirketi olan Tatneft'in Taneco Rafinerisi'ni ziyaret etti ve buradaki üretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

"Yatırımcılar için cazibe merkezi"

Bakan Varank, incelemelerinin ardından yaptığı değerlendirmede, Tataristan ziyareti kapsamında başta Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile olmak üzere verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Varank, Tataristan'da faaliyet gösteren 140 Türk şirketinin 2,5 milyar dolara yakın yatırımı olduğunu belirterek, ülkenin Alabuga Özel Ekonomi Bölgesi'nde yeni bir organizasyona giderek vergi ve arsa gibi konularda sağlanan avantajlarla yatırımcılar için bölgeyi cazibe merkezi haline getirdiğini söyledi.

Bölgenin sunduğu avantajları değerlendiren yatırımcıların burada Rusya pazarına yönelik yatırımlar yaptığını aktaran Varank, Türk yatırımcıların da bu fırsatı çok iyi değerlendirdiğini dile getirdi.

"Firmalarımızın bir kısmı Rusya pazarında etkili"

Varank, "Buradaki firmalarımız Rusya pazarına hizmet ederken Türkiye'nin de ihracatına büyük katkılar sağlıyor. Firmalarımızın bir kısmı, Rusya pazarının yüzde 20-25'ini elde etmiş durumda, bu bizim açımızdan çok önemli. Burada oluşan katma değerin Türkiye'ye büyük faydası var." diye konuştu.

Bölgede "çok değerli" Türk firmaları olduğuna dikkati çeken Varank, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin burada bu büyüklükte yatırımların olması, Rusya ekonomisine bu kadar etki eden yatırımların olması Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak bize gurur veriyor. Bu yatırımların Türkiye ekonomisine katkı sağlaması da bizim için ayrıca gurur verici bir konu."

Petrokimyada yabancı yatırımcılara Türkiye daveti

Varank, Türk fabrikalarının yanı sıra ülkedeki yerel firmaların da üretim tesislerini ziyaret ettiklerini belirterek, bu kapsamda otomotiv sektöründe faaliyet gösteren Kamaz firması ile Tatneft'in petrokimya tesisine gittiklerini anlattı.

Söz konusu firmaları yatırım yapmaları için Türkiye'ye davet ettiklerini vurgulayan Varank, şöyle konuştu:

"Kamaz, Rusya'nın en büyük ticari araç üreticisi ama tedarik zincirinin önemli bir kısmı Türkiye'de. Biz onlara 'Gelin Türkiye'de bir üretim hattı kurun, zaten tedarikçileriniz orada hem Türkiye piyasasına hem de üçüncü ülkelere dönük yatırımlar yapalım, Türkiye'de yaptığınız yatırımlarla beraber kazanalım.' dedik. Petrokimya da bizim öncelik verdiğimiz bir konu. Türkiye 15 milyar dolarlık petrokimya ürünü ithal eden bir ülke, buna dayalı sanayimiz çok gelişmiş durumda. Bir örnek vermek gerekirse makine halılarında dünya ihracatında yüzde 60'lık pay Türkiye'nin elinde. Bunların tamamı petrokimyaya dayalı yatırımlar. Türkiye'de petrokimya kümelenmesi gerçekleştirmek istiyoruz. Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi'nde son aşamalara geldik, inşallah ilk yatırımların temellerini haziran ayında atacağız. Biz oradaki kümelenmeye katkı sağlayacak petrokimya ürünlerinin birinci aşamadaki ham maddeleriyle birlikte rafineri ihtiyacını görecek bir yatırım yapmak ve bunu da uluslararası yatırımcılarla gerçekleştirmek istiyoruz. Bu manada Tataristan'daki büyük petrokimya tesisleri için Türkiye'de bir fırsat var, bunu kendilerine anlatıyoruz, onları Türkiye'ye davet ediyoruz."

Varank, Tataristan ziyaretinin Türk sanayisinin ve Türk müteşebbislerinin başarısını görmek açısından verimli olduğunu ifade ederek, ülkedeki bazı inovatif ve yatırımcı dostu politikaların Türkiye'de uygulanmasına yönelik çalışmalar yapılması için talimat verdiğini bildirdi.

"Teşvik verilen yatırımların yüzde 60'ı imalat sanayisinde"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yatırımcılar için sağladığı teşviklere de değinen Varank, bakanlık tarafından sağlanan teşviklerin listesinin "şeffaf" bir şekilde her ay Resmi Gazete'de yayımlandığını ve teşviklerle ülkedeki yatırımlara hız kazandırmak istediklerini dile getirdi.

Varank, yatırım teşviklerinin Türkiye'deki yatırım ortamının cazip hale gelmesi ve yatırım iştahının artırılması açısından değerli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz gibi hem bölgesel teşvikler hem de sektörel bazlı teşvikler veriyoruz. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı da bu teşvik sistemi altında yeni başlattığımız bir proje. Bugün açıkladığımız rakamlara baktığınızda kapanan teşvikler yani yatırımı tamamlanmış teşviklerin 5,5 milyar lira olduğunu, bunlarla 10 binin üstünde istihdam sağlandığını görüyoruz. Ekimde yeni verdiğimiz teşvik belgelerine baktığımızda bizi sevindiren rakamlar var. Yaklaşık 10,4 milyar liralık yatırıma teşvik belgesi vererek 23 binin üzerinde istihdam oluşmasını öngörüyoruz. Bizi sevindiren nokta, teşvik verilen yatırımların yaklaşık yüzde 60'nın imalat sanayi sektöründe olması. Türkiye'nin yeni büyüme hikayesinin katma değerli, inovatif üretimle olmasını istiyoruz, bu manada teşvik programımız çok faydalı. Bu ay ki rakamlar önümüzdeki süreçte yatırımcılarımızın yatırım iştahının devam ettiğini gösteriyor."

Varank'a, söz konusu ziyaretlerinde, Tataristan Sanayi ve Ticaret Bakanı Albert Karimov, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ve Türkiye'nin Kazan Başkonsolosu İsmet Erikan eşlik etti.

Alabuga Özel Ekonomi Bölgesi

2006 yılında açılan Alabuga Özel Ekonomi Bölgesi'nde, Ford Sollers, Saint-Gobain, Air Liquide, Rockwool, HAVI Logistics, Armstrong, Dizayn Group, RMA Rus, Automotive Glass Alliance Rus, Huhtamaki Foodservice Alabuga, Drylock Technologies, SARIA Bio-Industries Volga'nın da aralarında olduğu 49 şirket faaliyet gösteriyor.

Yatırımcılara nakliye, gümrük altyapısıyla bazı vergi ve gümrük avantajlarının sağlandığı bölgenin altyapı için 605,7 milyon dolarlık yatırım yapıldığı belirtiliyor.