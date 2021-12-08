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Bakan Varank, TBMM'de bütçe sunumu yaptı - Son Dakika

Bakan Varank, TBMM'de bütçe sunumu yaptı

08.12.2021 23:10
Bakan Varank, TBMM'de bütçe sunumu yaptı

TBMM Genel Kurulu'nda devam eden bütçe görüşmelerinde sunum yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayi yatırımları ile Milli Uzay Programı'na illişkin açıklamalarda bulundu.

TBMM Genel Kurulu'nda devam eden bütçe görüşmelerinde sunum yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayi yatırımları ile Milli Uzay Programı'na illişkin açıklamalarda bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Genel Kurulu'nda Bakanlığın 2022 yılı bütçesinin sunumunu yaptı. Muhalefet partilerinin, hükümetin ekonomi politikalarına yönelik eleştirilerine Varank, CHP'li belediyelerinin faaliyetlerini örnek göstererek tepki gösterdi. Varank, CHP'li Datça Belediyesi'nin yaptığı heykelin fotoğrafını göstererek, "Böyle heykeller yapmakla sanayiye destek olunmaz, hatta sanata da destek olunmaz" dedi.

Bakan Varank, hükümetin açtığı tesis ve yatırımlarını anlatarak, "12 aylık ihracatımız 220 milyar doları aştı. Hamdolsun salgın şokunun ardından istihdamda da eşi benzeri görülmemiş gelişmelere şahitlik ediyoruz. Pandeminin başından bu yana sanayide kayıtlı istihdam SGK verilerine göre yaklaşık 700 bin artarak 4 milyon 700 bine yükseldi" diye konuştu.'GELECEK NESİLLER BİZİ HAYIRLA YAD EDECEK'Bakanlığın çalışmaları ve hedeflerini anlatan Bakan Varank şu ifadeleri kullandı: "Üreterek büyüyen Türkiye'nin itici gücü, şüphesiz etkin sanayi ve teknoloji ekosistemimizdir. Ülkemizi katma değerli ve yüksek teknolojili üretimde global bir üs haline getirmek için Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnsansız hava araçları teknolojilerine tam zamanında yatırım yaparak nasıl lider ülkelerden biri olduysak, diğer tüm yükselen teknolojilerde de aynı başarıyı yakalayabiliriz. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programıyla gelecek nesillerin bizi hayırla yad edeceği çok önemli bir destek mekanizması başlattık. İthal ettiğimiz 919 kritik ürün ve teknolojinin ülkemizde geliştirilmesi için özel sektöre destek oluyoruz."Bakanlığın yakın zamanda yaptığı çalışmaları da aktaran Varank, "Elektrikli araçların kalbi olan bataryaya yönelik dünya devi FARASİS ile yapılan iş birliği sayesinde yakın zamanda Gemlik'te bir batarya fabrikasının temeli atılacak. Ayrıca, Meclis'te görüşülen kanunun yasallaşmasıyla birlikte şarj alt yapılarını süratle ülkemize kazandıracağız" açıklamasında bulundu.'TÜRKİYE'Yİ UZAY YARIŞINA MİLLİ UZAY PROGRAMIMIZLA HAZIRLIYORUZ'Bakan Varank, Türkiye'yi uzay yarışına, 'Milli Uzay Programı' ile hazırladıklarını kaydederek, "Türk mühendis ve teknisyenlerinin tasarladığı araçla aya sert iniş yapma hedefine yönelik çalışmalarımızı hızlandırdık. Uzayda ateşleyeceğimiz hibrid roket motorunun testlerini sürdürüyoruz. Türkiye Uzay Ajansı'nın asıl misyonu Milli Uzay Programı'ndaki projelerin koordinasyonunu sağlamaktır. Bu kapsamda belirlediğimiz hedeflere yönelik çalışmalar, 1,9 milyar liralık bütçeyle yatırım programına dahil edildi" dedi.Bugüne kadar 26 kalkınma ajansına, 23 binden fazla projeye 11 milyar lira destek sağladığını duyuran Bakan Varak, "Önümüzdeki iki sene boyunca kalkınma kanslarımız aracılığıyla gençlerimize odaklanıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı'yla birlikte başlattığımız Çalışan ve Üreten Gençler Programı'yla 32 ildeki 91 ilçeye 170 yeni fabrika binası inşa ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Bakanlığın verdiği desteklere ilişkin de Bakan Varank, "200 üniversiteden 12 bin araştırmacıya bilimsel makale yazmaları için maddi destek sağladık" dedi.


Bakan Varank, TBMM'de bütçe sunumu yaptı
Bakan Varank, TBMM'de bütçe sunumu yaptı
Bakan Varank, TBMM'de bütçe sunumu yaptı
Bakan Varank, TBMM'de bütçe sunumu yaptı
Bakan Varank, TBMM'de bütçe sunumu yaptı
Bakan Varank, TBMM'de bütçe sunumu yaptı
Bakan Varank, TBMM'de bütçe sunumu yaptı
Bakan Varank, TBMM'de bütçe sunumu yaptı
Bakan Varank, TBMM'de bütçe sunumu yaptı
Bakan Varank, TBMM'de bütçe sunumu yaptı

Mustafa Varank, Milli, Uzay, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Varank, TBMM'de bütçe sunumu yaptı - Son Dakika


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