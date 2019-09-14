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Bakan Varank, TEKNOFEST hazırlıklarını inceledi

1 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST'in gerçekleştirileceği Atatürk Havalimanı'nda incelemelerde bulundu.

Bakan Varank, TEKNOFEST hazırlıklarını inceledi, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST'in gerçekleştirileceği Atatürk Havalimanı'nda incelemelerde bulundu.

Bakan Varank, İstanbul'daki programı kapsamında, bu yıl 17-22 Eylül tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda kapılarını açacak olan TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin hazırlık çalışmalarını yerinde inceledi.

İncelemelerin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Varank, bakanlığın TEKNOFEST'in paydaşlarından biri olduğunu ve 7'den 77'ye tüm Türk halkını festivale beklediklerini dile getirdi.

TEKNOFEST çerçevesinde yarışmaların, ödül törenlerinin düzenleneceğini ve Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında Türkiye'nin ürettiği ve geliştirdiği ürünlerin burada sergileneceğini anlatan Varank, "Aynı zamanda yurt dışındaki bilim insanlarımızla da bir kongre düzenliyoruz. Yurt dışındaki ve Türkiye'deki bilim insanlarımızla bilim kurultayımızı gerçekleştireceğiz. Burada da bir sinerji oluşturmaya çalışıyoruz. TEKNOFEST hazırlık çalışmaları son hızıyla gidiyor. İnşallah çok güzel bir festivali halkımıza sunacağız." ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, festivale öncelikle çocukları ve gençleri beklediklerini belirterek, "Onlar ailelerini alıp gelsinler. Çünkü bu bir milli teknoloji hamlesi. Biz geleceğe yapılacak en önemli yatırımın insana yapılacak yatırım olduğuna inanıyoruz. Gençlerimizi, çocuklarımızı yetiştirirken ailelerin de uzay ve havacılıkla ilgilenmesini istiyoruz. İnşallah Milli Teknoloji Hamlesi'ni başararak ülkemizi bu alanda lider ülkelerden biri haline getireceğiz." şeklinde konuştu.

İstanbul Atatürk Havalimanı, Mustafa Varank, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 08:36 Kaynak: AA
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