Bakan Varank, TEKNOFEST Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'na katılan araçları inceledi Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin insansız hava araçlarında dünyanın konuştuğu bir ülke konumuna gelmesinde insansız hava araçlarında kullanılan otonom teknolojilerin etkili olduğunu söyledi.

Türkiye'nin ilk Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında bu yıl 5. düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'nda, sürücüsüz araçlar mücadele etmeye başladı.

Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirilen yarışmada gençlerin geliştirdiği araçları inceleyen Bakan Varank, stantları gezerek, üniversite öğrencileriyle çalışmalarına ilişkin sohbet etti.

Daha sonra yarışın startını veren Varank, mücadele eden takımlara başarılar diledi.

Varank, gazetecilere, Türkiye'de teknolojiye öncülük eden en büyük teknoparkın Bilişim Vadisi olduğunu söyledi.

Bilişim Vadisi'ni ayda 2-3 kez ziyaret ettiğini aktaran Varank, bugün de çok hayırlı ve güzel bir etkinlik için buraya geldiğini kaydetti.

Varank, bu sene yarışmanın daha zor olduğunu, şehir ortamını andıran bir pist hazırlandığını ve bu pistte başarılı olmanın yarışmacılar açısından daha fazla emek gerektirdiğini belirterek, "Az önce İTÜ'nün takımını izledik. İTÜ başarılı bir şekilde parkuru tamamladı. Biz de bundan memnun olduk." dedi.

Her sene bu yarışmalara katılan öğrenci sayısı, yarışmacı sayısı, takım sayısının arttığını, bu sene 120 takımın otonom araçlar için başvurduğunu aktaran Varank, "Aynı zamanda 70 takım da bizim onlara sağladığımız aracın yazılımlarını geliştirmek için başvurdu." diye konuştu.

Şu an alanda 30'a yakın takım bulunduğunu dile getiren Varank, takımların kendi geliştirdikleri algoritmalarla kendi geliştirdikleri tasarımlarla otonom bir şekilde araçlarını yarıştırdığını anlattı.

Bakan Varank, otonom teknolojilerin, adeta dünyanın geleceğini belirleyecek teknolojiler olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bugün Türkiye, insansız hava araçlarında dünyanın konuştuğu bir ülke konumuna geldiyse bunun sebebi aslında insansız hava araçlarının içerisinde kullandığımız otonom teknolojilerdir. Bizim araçlarımız, dünyadaki en başarılı otonom yazılımlara, bilgisayarlara sahip. Bu manada da onların nasıl başarılı olduğunu görüyoruz. Şu anda otomotiv endüstrisi başta olmak üzere otonom teknolojiler, tüm sanayiyi dönüştürme kabiliyetine sahip. Buradaki gençlerimiz de böyle önemli bir işte kendilerini yetiştirip, burada yarışarak aslında geleceğin en başarılı mühendisleri, teknisyenleri otonom tasarımcıları olacaklarını ispat etmiş oluyorlar. Böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmış olmaktan çok memnunuz.

TEKNOFEST Türkiye'de bilim ve teknoloji ateşini tutuşturan bir etkinlik. Türkiye'nin her tarafında teknoloji yarışmaları düzenleniyor. Finali Samsun'da gerçekleştireceğiz. TEKNOFEST Karadeniz Samsun'da bütün vatandaşlarımızı misafir etmek istiyoruz. 30 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde Samsun'da bu yarışmaların finalleri tamamlanacak. Öğrencilerimizin ödüllerini vereceğiz. Aynı zamanda Türkiye'nin en kabiliyetli şirketleri orada, ürünlerini teknolojilerini sergileyecekler. Havacılık şovlarıyla vatandaşlarımız eğlenirken, bilimi ve teknolojiyi öğreteceğimiz etkinlikler gerçekleştireceğiz."

"Dünyada endüstri, teknoloji çok hızlı değişiyor, dönüşüyor"

Bakan Varank, bu yarışmaların gençlere deneyim kazandırdığını vurgulayarak, geçen sene burada yarışan öğrencilerin önemli bir kısmının iş teklifi aldığını ve farklı şirketlerde işe başladığını anlattı.

Öğrencilere, hem maddi hem teknik destekler verdiklerini vurgulayan Varank, "Kendi aracını tasarlayamayan öğrencilerimize, biz bir araç verip onların yazılımlarını düzeltmelerini istiyoruz. Bu manada da hem teknik hem maddi olarak öğrencilerimiz ihtiyaçlarının tamamını karşılıyoruz. Asıl önemli; olan elde ettikleri tecrübe, buradaki deneyim. Bir kere öğrenciler burada takım çalışmasını öğreniyorlar, birlikte iş yapmayı öğreniyorlar." ifadelerini kullandı.

Varank, bu yarışmaları belirlerken geleceğin trendlerine odaklandıklarını belirterek, "İşte Türkiye'nin otomobili Bilişim Vadisi'nde. Şu anda bütün çalışmaları sürüyor, fabrikanın inşaatı devam ediyor. Biz Togg'a başladığımızda, 'Acaba elektrikli araçlar için erken mi?' diye insanlar sorguluyordu. Bugün geldiğimiz noktada, bütün şirketler 'Eyvah biz elektrikli araçta geç kaldık.' diyor. Dünyada endüstri, teknoloji çok hızlı değişiyor, dönüşüyor. İşte bu tip etkinliklerle biz gençleri, geleceğin bilim insanlarını bu trendlere hazırlamış oluyoruz." şeklinde konuştu.

Bakan Varank'a, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu, Vali Yardımcısı Ekrem Çalık, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de eşlik etti.

Gençlerin otonom sürüş algoritmalarını geliştirmeyi hedefleyen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması, 29 Temmuz'da sona erecek.