Bakan Varank, TEKNOFEST2020 Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışmasını izledi - Son Dakika

Bakan Varank, TEKNOFEST2020 Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışmasını izledi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamaları TEKNOFEST2020 Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışmasından detaylar Bakan Varank'ın yarışmacı öğrenciler ile konuş KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST2020 Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması programına katıldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamaları
TEKNOFEST2020 Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışmasından detaylar
Bakan Varank'ın yarışmacı öğrenciler ile konuş KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST2020 Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması programına katıldı.
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