BAKAN VARANK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME MERKEZİ AÇILIŞINA KATILDI - Son Dakika
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BAKAN VARANK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME MERKEZİ AÇILIŞINA KATILDI

14.09.2022 15:46

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Teknoloji Geliştirme Merkezi açılış törenine katıldı.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Teknoloji Geliştirme Merkezi açılış törenine katıldı. Burada konuşan Varank "60 milyon kullanıcısıyla, binlerce hizmetle E-Devlet uygulaması dünyadaki kime anlatırsanız ilgisini çeken bir uygulama. Geçenlerde Almanya'da bir tartışma vardı. Almanya vatandaşlarına enerji krizinde para göndermek istemiş ama vatandaşlarının vergi numaralarıyla, hesap numaralarını eşleştirmek 18 ay sürdüğü için bunu şu anda yoluna koyamamışlar. İşte böyle bir dijital altyapıya bakıyorsunuz, bir de 60 milyon kullanıcısı olan E-Devlet uygulamasına bakıyorsunuz, Türkiye'deki farkındalığı görebiliyorsunuz" dedi.

Şişli, Esentepe Mahallesi'nde T-GATE adındaki Teknoloji Geliştirme Merkezi Açılış Töreni düzenlendi. Törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldı. Bakan Varank, T-GATE'in içini gezdikten sonra törende konuşma yaptı. Konuşmasının ardından, Bakan Mustafa Varank kurdele keserek açılışı gerçekleştirdi.

Bakan Varank, "2 yıl gibi sürede ülkemizde 6 tane Unicorn ya da bizim tabirimizle 6 tane Turcorn çıkararak tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başardık. Yatırım anlamında da müthiş bir ivme yakaladık. 2021 yılında Türkiye'de 300'den fazla girişim toplamda 1.5 milyar dolarlık yatırım çekmeyi başardı. Bu rakam, bundan önceki 10 yılın tam 10 katı bir rakam. E-Devlet uygulaması gibi bir uygulamayla toplumdaki farkındalığın da ne kadar yüksek olduğunu biz görebiliyoruz. 60 milyon kullanıcısıyla, binlerce hizmetle E-Devlet uygulaması dünyadaki kime anlatırsanız ilgisini çeken bir uygulama. Geçenlerde Almanya'da bir tartışma vardı. Almanya vatandaşlarına enerji krizinde para göndermek istemiş ama vatandaşlarının vergi numaralarıyla, hesap numaralarını eşleştirmek 18 ay sürdüğü için bunu şu anda yoluna koyamamışlar. İşte böyle bir dijital altyapıya bakıyorsunuz, bir de 60 milyon kullanıcısı olan E-Devlet uygulamasına bakıyorsunuz, Türkiye'deki farkındalığı görebiliyorsunuz" dedi.

Bakan Varank "Şu anda Türkiye genelinde 17 TEKMER bulunuyor bunların hepsi KOSGEB'in destekleriyle faaliyetlerini sürdürüyor. Desteğimizin bir üst limiti var. Ben buradan bir müjdeyi de bu kürsüden vereyim. Biz şu anda TEKMER'lere 3.8 milyon liraya kadar bir destek sağlıyoruz ama inşallah yakın zamanda bunu 6 milyon liraya çıkaracağız" diye konuştu.

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Bakan Varank Teknoloji Geliştirme Merkezi açılışına katıldı Bakan Varank Teknoloji Geliştirme Merkezi açılışına katıldı BAKAN VARANK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME MERKEZİ AÇILIŞINA KATILDI BAKAN VARANK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME MERKEZİ AÇILIŞINA KATILDI
Kaynak: DHA

Mustafa Varank, E-Devlet, Almanya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAKAN VARANK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME MERKEZİ AÇILIŞINA KATILDI - Son Dakika

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