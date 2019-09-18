Bakan Varank: "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programında odak sektörlerdeki öncelikli ürünleri...
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Bakan Varank: "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programında odak sektörlerdeki öncelikli ürünleri destekleyeceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:22 Kaynak: AA
Bakan Varank: "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programında odak sektörlerdeki öncelikli ürünleri destekleyeceğiz. Alıcı ve üreticiyi teşvik edeceğiz."
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