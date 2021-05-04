Bakan Varank 'mobilite' çağrısını duyurdu; 152 ürün ve 40 yenilikçi teknoloji desteklenecek - Son Dakika

Bakan Varank 'mobilite' çağrısını duyurdu; 152 ürün ve 40 yenilikçi teknoloji desteklenecek

04.05.2021 10:31
Bakan Varank 'mobilite' çağrısını duyurdu; 152 ürün ve 40 yenilikçi teknoloji desteklenecek, System.String[]

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nda 'mobilite' çağrısına çıkıldığını belirterek, "Yeni çağrı ile bu alanda orta-yüksek ve yüksek teknolojili 152 ürüne ve 5 başlık altında 40 yenilikçi teknolojiye dönük yatırımlar desteklenecek" dedi.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nda 'mobilite' çağrısına çıkıldığını belirterek, "Yeni çağrı ile bu alanda orta-yüksek ve yüksek teknolojili 152 ürüne ve 5 başlık altında 40 yenilikçi teknolojiye dönük yatırımlar desteklenecek" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye açısından stratejik öneme sahip ürünlerin yerli ve milli imkanlarla üretilmesini amaçlayan 'Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'ndan yeni hamle geldi. Programın ilk çağrısı olan 'makine'nin ardından 'mobilite' çağrısı da başvuruya açıldı. Yeni çağrıyı duyuran Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, '2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ve On Birinci Kalkınma Planı' hedefleri doğrultusunda 'Mobilite Araç ve Teknolojileri Strateji Yol Haritası' çalışmasını yürüttüklerini, 'mobilite' çağrısını da bu kapsamda ele aldıklarını belirtti.

YÜZDE 85'İ AVRUPA'YABakan Varank, 'Mobilite Araç ve Teknolojileri Strateji Yol Haritası'nı yakın zamanda yayımlayacaklarını vurgulayarak, "Üretiminin yüzde 85'ini Avrupa'ya ihraç eden mobilite sektörümüzün, yeşil mutabakat sonrasında AB'nin sanayi, dijitalleşme ve çevreye yönelik politikalarından kaynaklı yükümlülüklerini karşılayacak şekilde ihracat oranını artırması ana hedefimizdir" dedi.Mobilite sektörünün 2023 yılına kadar ihracattaki payının yüzde 20'ye ulaşmasını, 2030'a kadar yerlilik oranını da yüzde 75'e çıkarmayı amaçladıklarını kaydeden Varank, "'Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Mobilite Çağrısı' bu hedeflerimize ulaşmada önemli bir kaldıraç etkisi oluşturacak. Bu hedeflere katkısı olabilecek projeler bu çağrı ile desteklenebilecek" dedi. '9,3 MİLYAR DOLARLIK CARİ AÇIĞIN KAYNAĞI'Bakan Varank, çağrı kapsamında kod bazında desteklenmesi öngörülen 152 ürünün, 2015-2019 döneminde 9,3 milyar dolarlık cari açığın kaynağı olan ürünler olduğunu belirtip, şunları kaydetti: "Ayrıca burada desteklenecek yenilikçi teknolojiler, önümüzdeki dönemde mobilite alanındaki paradigma değişiminin etkisiyle dünya ticaretindeki payını hızla artırması beklenen teknolojilerden oluşuyor. Yeni çağrı ile bu alanda orta-yüksek ve yüksek teknolojili 152 ürüne ve 5 başlık altında 40 yenilikçi teknolojiye dönük yatırımlar desteklenecek. Bildiğiniz gibi hamle programı ile yatırımların çok daha hızlı, esnek ve etkin bir şekilde desteklenmesi mümkün hale geldi."SON BAŞVURU 8 HAZİRAN'DATamamen elektronik ortamda yürütülecek başvurular, 'hamle.gov.tr' internet adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Son başvuru tarihi, 8 Haziran 2021 olacak.Mobilite çağrısı ile destek kapsamında yer alan 5 yenilikçi teknoloji üst başlığı şöyle:

"Otonom veya yarı-otonom konsept araçlar, sürücü destek ve güvenlik teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri, batarya ve enerji yönetim teknolojileri, yeni nesil ileri kablosuz ve mobil teknolojiler."


Bakan Varank 'mobilite' çağrısını duyurdu; 152 ürün ve 40 yenilikçi teknoloji desteklenecek

Mustafa Varank, Türkiye, Yatırım, Milli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bakan Varank 'mobilite' çağrısını duyurdu; 152 ürün ve 40 yenilikçi teknoloji desteklenecek - Son Dakika Ekonomi


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