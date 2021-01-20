Bakan Varank: "Teknolojik gelişmenin getirdiği esneklik, hiç kimseye sorumsuzluk, kuralsızlık hakkı tanımıyor. Şirketlerin, evrensel normları hiçe sayarak, kendi kurallarını oluşturma çabalarına müsaade edemeyiz."

Biden'dan 17 kritik karar! Aralarında Müslüman ülkelere yönelik seyahat yasağının kaldırılması da var

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Gidişata göre 15 Şubat'ta okulların açılması yönünde kararlılığımız var

Eski karısının boğazını keserek öldüren katilin ifadesi pes dedirtti: Can çekişmesin diye birkaç kez daha bıçakladım