Bakan Varank: "Teknolojik olarak bağımsız olmadan tam bağımsızlığa ulaşmak mümkün olmaz" - Son Dakika
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Bakan Varank: "Teknolojik olarak bağımsız olmadan tam bağımsızlığa ulaşmak mümkün olmaz"

18.04.2022 14:56
Bakan Varank: "Teknolojik olarak bağımsız olmadan tam bağımsızlığa ulaşmak mümkün olmaz"

Yozgat'ta fabrika açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Teknolojik olarak bağımsız olmadan tam bağımsızlığa ulaşmanın mümkün olmadığını söyledi.

Yozgat'ta fabrika açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Teknolojik olarak bağımsız olmadan tam bağımsızlığa ulaşmanın mümkün olmadığını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yozgat programı dahilinde Organize Sanayi Bölgesinde elektronik alanında üretim yapacak bir fabrikanın açılış törenine katıldı. Burada konuşan Varank, Bakanlığı tarafından Yozgat'a yapılan yatırımlara değindi.

YOZGAT'TAKİ OSB'LERE 11 MİLYONLUK KAYNAK

Varank konuşmasında Bozok OSB ve Fuat Oktay OSB'ye 2022 yatırım programında 11 milyon lira ödenek ayırdıklarını belirterek, "İlimizin OSB sayısı son 19 yıldaki yatırımlarımızla 4'e çıktı. Bugün üretime geçen 49 parsellerde 3 binin üzerinde istihdam sağlanıyor. İnşallah tüm parsellerde üretime geçilmesiyle bu sayı yaklaşık 9 bine ulaşacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak üretim ve istihdamın dinamosu olan OSB'lerimize her türlü desteği sağlıyoruz. Örneğin Yozgat'ın heyecanla beklediği Bozok OSB ve Fuat Oktay OSB'ye 2022 yatırım programında 11 milyon lira ödenek ayırdık. Bozok OSB'de altyapı yatırımları tamamlandı. Başvurular alındı. Tahsisler yapılmaya başlandı. Yine Fuat Oktay OSB'de de arazi tahsislerine başlandı. Artık bundan sonrası iş insanlarımızın, yatırımcılarımızın omuzunda. İç Anadolu'nun yükselen yıldızı Yozgat'taki bu OSB'lerde fabrikaların hızlıca yükseleceğinden hiç şüphemiz yok" dedi.

16 MİLYONLUK YATIRIM, 88 KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK

Açılışı yapılan fabrikanın gerçekleştireceği üretimle cari dengeye katkı sağlanacağını kaydeden Varank, "16 milyon liralık yatırım ile kurulan bu fabrika bugün 80 kişiye istihdam sağlıyor. Bu yenilikçi fabrikamız sayesinde Sinyalizasyon Sistemleri, Elektromekanik Sistemleri, Akıllı Trafik Sistemleri, Yolcu Bilgilendirme Sistemleri ve Tıbbi Cihaz gibi yüksek teknolojili ürünlerin üretimi Yozgat'ta yapılıyor. Firma kurulduğundan beri demir yolu sinyalizasyon ekipmanları üreterek şu ana kadar yaklaşık 160 milyon avroluk bir ithalatın önüne geçmiş oldu. Öncelikli olarak ithalatın önünü kesmeye çalışan firma inşallah yakın zamanda ihracata da başlayacak. Böylelikle cari dengeye sağladığı katkılar tırmanışa geçecek" dedi.

"TEKNOLOJİK BAĞIMSIZLIK OLMADAN TAM BAĞIMSIZLIK OLMAZ"

Bakan Varan teknolojik bağımsızlık olmadan tam bağımsızlığında sağlanamayacağına vurgu yaparak şunları kaydetti:

"Ancak bilhassa orta yüksek ve yüksek teknolojili alanlara yatırım noktasında maalesef hala istenilen seviyede değiliz. Tekstilin, gıdanın, tarımın tabi ki başımızın üstünde yeri var. Ancak bunların yanına yüksek katma değerli alanları daha fazla koymamız gerekiyor. Çünkü bir ülkenin gerçek kalkınması, vatandaşlarının refahı asıl buradan geçiyor. Daha da ötesi siyasi bağımsızlık hususunda öncelik yine teknolojik bağımsızlıktadır. Teknolojik olarak bağımsız olmadan tam bağımsızlığa ulaşmak mümkün olmaz."

Açılışın ardından fabrikayı gezen bakan ve beraberindekiler fabrika yetkililerinden bilgiler aldı.

(Bahadır Muhlis Gökgül – İHA)

Bakan Varank: Teknolojik olarak bağımsız olmadan tam bağımsızlığa ulaşmak mümkün olmaz
Bakan Varank: Teknolojik olarak bağımsız olmadan tam bağımsızlığa ulaşmak mümkün olmaz
Bakan Varank: Teknolojik olarak bağımsız olmadan tam bağımsızlığa ulaşmak mümkün olmaz
Bakan Varank: Teknolojik olarak bağımsız olmadan tam bağımsızlığa ulaşmak mümkün olmaz

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Mustafa Varank, Yatırım, Yozgat, OSB, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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