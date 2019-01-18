Bakan Açıkladı! Yüksek Teknoloji Ürünlerine 5 Milyon Liraya Kadar Destek Verilecek
1 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı'yla orta yüksek ve yüksek teknoloji alanındaki ürünlere 5 milyon liraya kadar destek vereceğiz" dedi.
KOSGEB'in Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı olan KOBİ TEKNOYATIRIM'da başvurular alınmaya başlandı. Yenilenen destek sürecine ilişkin açıklama, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan geldi. Varank, "Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanındaki ürünlere 5 milyon liraya kadar destek vereceğiz" dedi.
ÜRÜNLERİN TİCARİLEŞMESİ DESTEKLENECEK
Bakan Varank, bu program ile Ar-Ge sonucu ortaya çıkan ürünlerin ticarileşmesini destekleyeceklerini ifade ederek, "Bu program sayesinde teknolojinin tabana yayılmasını, ülkemizin ihracatının artırılmasını hedefliyoruz. Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanındaki ürünlere 5 milyon TL'ye kadar destek vereceğiz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:40 Kaynak: AA
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