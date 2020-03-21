Bakan Varank: Teknoparklarda firma ve işletmelerden 2 ay kira alınmayacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Varank: Teknoparklarda firma ve işletmelerden 2 ay kira alınmayacak - Son Dakika Ekonomi

Bakan Varank: Teknoparklarda firma ve işletmelerden 2 ay kira alınmayacak

20 dakika önce

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Teknopark yönetici şirketlerine, kuluçka firmalarından ve teknoparklarda yer alan restoran ve kafe gibi ticari işletmelerden 2 ay boyunca kira almamaları hususunda talimat gönderdik.

Bakan Varank: Teknoparklarda firma ve işletmelerden 2 ay kira alınmayacak, System.String[]

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Teknopark yönetici şirketlerine, kuluçka firmalarından ve teknoparklarda yer alan restoran ve kafe gibi ticari işletmelerden 2 ay boyunca kira almamaları hususunda talimat gönderdik. Ayrıca, yine bu kampüslerde Ar-Ge ve tasarım alanında çalışan firmaların da 2 aylık kira ödemelerini erteleyin ve ödeme planlarında kolaylık sağlayın dedik" açıklamasını yaptı.

Bakan Varank, yaptığı yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan 'Koronavirüs ile Mücadele Eşgüdüm Toplantısı'nın ardından Bakanlık olarak bir dizi tedbirler aldıklarını söyledi. Varank, teknopark ekosisteminin katma değerli üretim için taşıdığı öneme değinerek, buralardaki kabiliyetlerin korunmasının en temel öncelikleri olduğunu belirtti. Varank, "Covid-19 tehdidine karşı sektörlerimizi ve işgücümüzü korumak adına tüm alternatifleri detaylı bir şekilde çalışıyoruz. Bu kapsamda inovasyonun ve yeniliğin merkezi olan teknoparklarımız için de tedbirleri devreye aldık. Bu yerleşkelerde Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek yeni teknolojiler geliştiriliyor. Dolayısıyla buralardaki firmalarımızı ve işgücümüzü, olası salgının etkilerinden mümkün mertebe uzak tutmak istiyoruz. İlk adım olarak Zehra Hanım ve Berat Bey'le ortak bir karar alıp, teknoparklarda ve Ar-Ge merkezlerinde çalışan personelin Nisan sonuna kadar evden çalışmasına imkan sağladık" dedi.

'2 AY KİRA ALINMAYACAK'

Bakan Varank, işgücünün korunması kadar firmaların da direncini artırmayı da çok önemsediklerini vurgulayarak, "İşte bu amaçla, Teknopark firmaları ekonomik açıdan zorluk yaşamasınlar diye kiralar konusunda kritik bir adım attık. Teknopark yönetici şirketlerine, kuluçka firmalarından ve teknoparklarda yer alan restoran ve kafe gibi ticari işletmelerden 2 ay boyunca kira almamaları hususunda talimat gönderdik. Ayrıca, yine bu kampüslerde ar-ge ve tasarım alanında çalışan firmaların da '2 aylık kira ödemelerini erteleyin ve ödeme planlarında kolaylık sağlayın' dedik. Teknopark yönetici şirketlerinin de mali durumunu gözeterek işletme giderlerini kapsam dışı tuttuk" ifadelerini kullandı.

'5 BİN 682 FİRMA YARARLANACAK'

Tüm teknopark firmalarının bu düzenlemeden faydalanabileceğini kaydeden Varank, "Ülke genelinde teknoparklarda faaliyet gösteren 5 bin 682 firmamız var. Bu firmalarda yüzde 83'ü Ar-Ge personeli olmak üzere 58 bin 241 kişi çalışıyor. Bakanlığımız teknoparklara bugüne kadar 1 milyar 200 milyon lira hibe verdi. Bu sayede sıfırdan bir ekosistem inşa edildi. İşte şimdi teknopark yönetici şirketlerimize büyük sorumluluk düşüyor. Yönetici şirketlerimiz koronavirüs riskiyle mücadelede üzerlerine düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirecek. Devletimizin sunduğu destekler, özel sektörün işbirliğiyle çok daha etkili hale gelecek. El birliğiyle ve milli bir duruşla riski asgariye indirip, bu sorunların üstesinden kalkacağız" diye konuştu.


Mustafa Varank, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 04:19 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yavru kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü
Son Dakika: Teknopark'taki bazı firmalardan 2 ay boyunca kira alınmayacak Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu Son dakika: Berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri geçici olarak durdurulacak
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 9'a, vaka sayısı 670'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 9'a, vaka sayısı 670'e yükseldi         
23:15
Denetimler yurt dışından gelenlerin karantina kuralına uymadıklarını ortaya çıkardı Denetimler yurt dışından gelenlerin karantina kuralına uymadıklarını ortaya çıkardı         
23:03
AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor         
22:38
BDDK'dan bankalara kredi çağrısı: Kısıtlamaya gitmeden hızlıca karşılayın BDDK'dan bankalara kredi çağrısı: Kısıtlamaya gitmeden hızlıca karşılayın         
22:28
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı yurt dışındaki öğrencilere koronavirüs çağrısı yaptı Son dakika: Cumhurbaşkanlığı yurt dışındaki öğrencilere koronavirüs çağrısı yaptı         
21:41
Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor         
21:27
İtalyan profesörden olay iddia: Koronavirüs İtalya'da Atalanta-Valencia maçı yüzünden yayıldı İtalyan profesörden olay iddia: Koronavirüs İtalya'da Atalanta-Valencia maçı yüzünden yayıldı         
21:14
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4032'ye yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4032'ye yükseldi         
20:13
İBB önündeki işçi eylemi uzlaşma ile bitti İBB önündeki işçi eylemi uzlaşma ile bitti         
18:21
Son Dakika: Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: Play-off sistemine geçebiliriz Son Dakika: Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: Play-off sistemine geçebiliriz         
18:10
Sultanahmet köftecisi, koronavirüs salgını sebebiyle tarihinde ilk kez kapandı Sultanahmet köftecisi, koronavirüs salgını sebebiyle tarihinde ilk kez kapandı         
17:49
Koronavirüs yüzünden kan stokları azalan Kızılay çağrı yaptı: Kan bağışında virüs bulaşmaz Koronavirüs yüzünden kan stokları azalan Kızılay çağrı yaptı: Kan bağışında virüs bulaşmaz         
16:47
Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi         
16:46
Caminin kapalı olmasına sinirlenen vatandaş, kapıyı zorlayarak kırmak istedi Caminin kapalı olmasına sinirlenen vatandaş, kapıyı zorlayarak kırmak istedi         
16:22
Koronavirüs nedeniyle satışları artan bal üreticileri zam yapmama kararı aldı Koronavirüs nedeniyle satışları artan bal üreticileri zam yapmama kararı aldı         
15:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 16:39:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Varank: Teknoparklarda firma ve işletmelerden 2 ay kira alınmayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]