Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesinde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Teknoyatırım destek programını yeniden düzenledik. Pilot sektör olan makinede çağrıya çıkmış, Ar-Ge ve yatırım bütçesi 10 milyon lirayı aşan projelerin başvurularını almaya başlamıştık. Şimdi bu program kapsamında belirlediğimiz öncelikli ürünlere yönelik, daha küçük ölçekli yani 10 milyon liranın altındaki yatırım projelerini KOSGEB Teknoyatırım'a kabul edeceğiz. Bugün itibariyle girişimcilerimiz ihtiyaç duymaları halinde başvurabilirler" dedi.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi'ne katıldı. Zirvede konuşan Bakan Varank, "Bu arada yeni bir gelişmeden bahsetmek istiyorum. Teknoyatırım Destek Programını yeniden düzenledik. Biliyorsunuz Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programımız kapsamında pilot sektör olan makinede çağrıya çıkmış, Ar-Ge ve yatırım bütçesi 10 milyon lirayı aşan projelerin başvurularını almaya başlamıştık. Şimdi bu program kapsamında belirlediğimiz öncelikli ürünlere yönelik, daha küçük ölçekli yani 10 milyon liranın altındaki yatırım projelerini KOSGEB Teknoyatırım'a kabul edeceğiz. Bugün itibariyle çağrıya çıktık. Bu program sürekli açık olacak, yani girişimcilerimiz ihtiyaç duymaları halinde derhal başvurabilirler. Böylece Ar-Ge'si tamamlanmış işlerin yatırımlarını çok kolay bir şekilde hayata geçirme imkanı bulacaklar. Bu noktada özellikle, küreselleşme iddiası olan derin teknoloji tabanlı girişimleri pozitif ayrıştıracağız. Ekosistemin geneli için finansman kaynakları da özel bir önem taşıyor. Bu maksatla melek yatırımcı sayısı ve etkinliğini artıracak, kitlesel fonlamanın kullanımını yaygınlaştıracağız. Ülkemizde melek yatırımcılar var ama sayıları gerçekten çok az. Bu alana aktardıkları fonlarda yeterli değil. Bu alanı biz geliştirmek istiyoruz. Yine, girişim sermayesi fonlarının hacmi ve kullanımını artıracak tedbirler alacağız" diye konuştu.



"Gençlerimiz iş arayan değil, iş veren olacaklar"



"Türkiye teknoloji tabanlı girişimlerde çok büyük bir potansiyele sahip" diyen Bakan Varank, "2023 Stratejimize koyduğumuz en az 10 Turcorn hedefi uzak bir ihtimal değil. Kamu olarak her türlü desteğimizle erken aşama girişimcilerin yanında olmaya devam edeceğiz. Özel sektörün de buradaki potansiyeli en iyi şekilde değerlendirip, risk alması gerekiyor. Kurumsal şirketler girişimlerle kendilerini geliştirebilirler. Gerekse erken aşama girişimlerini desteklerken aktaracakları tecrübe ile büyük bir fark oluşturabilirler. Melek yatırımcılar, risk sermayedarları ve özellikle finans sektörü yatırımcı rolleriyle daha fazla ön plana çıkmalı. Onları ekosistemin etkin paydaşları haline getireceğiz. Ben şuna yürekten inanıyorum. Kamunun ve özel sektörün sağlayacağı kaldıraç, yeni girişimlerin hızla filizlenmesine katkı sağlayacak. Öyle bir noktaya geleceğiz ki, gençlerimiz iş arayan değil, iş veren olacaklar. Sözlerimi noktalarken, organizasyonda emeği geçen herkesi kutluyor, bu Zirvede çıkacak somut çıktıların tüm ekosisteme katkıda bulunmasını temenni ediyorum" dedi. - İSTANBUL