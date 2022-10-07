Bakan Varank, tekstil sektörünün ihracat şampiyonları ödül töreninde konuştu (2)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin dünyanın en büyük 5. tekstil üreticisi ve ihracatçısı konumuna yükseldiğini belirterek, "Zamanında birilerinin beğenmediği tekstil sektörü bugün sizlerin gayretiyle tüm dünyaya üretim yapıyor. 30 milyar doları aşan ihracat da bunun en büyük kanıtı." dedi.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB), tekstil sektörünün ihracat şampiyonlarını ödüllendirdi.

Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz ve ödül kazanan şirketlerin yetkilileri katıldı.

Törende konuşan Varank, Türkiye'nin dünyanın en büyük 5. tekstil üreticisi ve ihracatçısı konumuna yükseldiğine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Biliyorum gücümüz ve potansiyelimiz var. Dünya 5'inciliği elbette önemli bir başarı. Biz bunu çok daha ileri taşıyabilecek kabiliyete sahibiz. O yüzden Ahmet Bey'in koyduğu üçüncülük hedefini ben gayet makul buluyorum. Ama bunun da ötesine nasıl çıkarız, nasıl bir numara oluruz? İnşallah ben bu salonda bu başarıları da göreceğimize inanıyorum. En kısa sürede biz dünya liderliğine oynayabileceğiz."

Türk tekstil sektörünün tüm dünyaya üretim yaptığına dikkati çeken Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zamanında birilerinin beğenmediği tekstil sektörü bugün sizlerin gayretiyle tüm dünyaya üretim yapıyor. Tekstil sektörü, AR-GE, tasarım ve inovasyonu merkezine alan yaklaşımıyla küresel pazarlarda rekabet edecek ürünleri ülkemizde üretiyor. 30 milyar doları aşan ihracat da bunun en büyük kanıtı. Bu durum, iş insanlarımızın attığı cesur ve vizyoner adımlarla her geçen gün pekişmeye devam ediyor."

Varank, sektörel fuarları yakından takip ettiklerini belirterek, "Avrupa'daki ve Amerika'daki resesyon riskine rağmen Türkiye'de sektörler hala canlı. Yurt dışından gelen misafirlerimiz Türkiye'yi tedarikçi olarak nasıl değerlendirebilir diye fuarlarda bulunuyorlar. Bugün sadece 4 tane fuarın açılışına katıldık. Bundan 1,5 ay önce İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarı'ndaydım. Oralardaki dinamizmi görünce ülkemizin geleceği adına çok güven duydum." değerlendirmesinde bulundu.

İhracata değer katmanın, aslında Türkiye'ye değer katmak olduğunu kaydeden Varank, konuşmasına şöyle devam etti:

"Üretime, ihracata, istihdama muazzam katkı sağladınız. İhracata değer katmak, aslında Türkiye'ye değer katmak demektir. Bu sebeple ülkemize değer katan yatırım, üretim, istihdam ve ihracat vizyonumuza omuz veren cengaverlerimizi ödüllendirmek istedim. Tekstil sektörümüzün köklü firmaları birbirleriyle yarış halindedir. Bu sektör o kadar çok başarı hikayeleriyle dolu ki her biriyle gurur duyuyoruz. Ödül alan alamayan, sektöre, ülkemize değer katmaya durmaksızın devam eden sanayicileri, yatırımcıları, girişimcileri yürekten tebrik ediyorum. Başarılarının artarak devam etmesini ve geriden gelenlere örnek olmasını temenni ediyorum. Hiçbir başarı tesadüfi gerçekleşmez. Firmalarımızın elbette büyük bir özveriyle gece gündüz çalışarak bu noktalara geldiklerini biliyoruz. Bu çabaları heba etmeyecek, onları daha da cesaretlendirecek etkin bir iş ve yatırım ortamının girişimcilerimize sunulması en az bu çabalar kadar kıymetli."

"Oluşturduğumuz fonlarla yenilikçi girişimciliğe katkı sağlıyoruz"

Varank, hem tekstilde hem de diğer sektörlerde yatırım, üretim, istihdam ve ihracattan taviz vermediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Biz de bakanlık olarak Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde iş dünyamıza yol arkadaşlığı yapıyor, onların önünü açacak çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Hem tekstilde hem de diğer sektörlerde yatırım, üretim, istihdam ve ihracatta asla taviz vermiyoruz. Organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri, sanayi siteleri inşa ediyor, ülkemizin sanayi altyapısını güçlendiriyoruz. Teknoparklar ve tasarım merkezleriyle güçlü AR-GE ve inovasyon ofisleri inşa ediyoruz. KOSGEB ve TÜBİTAK ile yeşil ve dijital dönüşümlere destek oluyoruz. Özel sektör yatırımları için cazip teşvikler sağlıyoruz. Oluşturduğumuz fonlarla yenilikçi girişimciliğe katkı sağlıyoruz. Ülkemizin teknolojik dönüşümü için gerekli insan kaynağını oluşturmak için etkili programlar oluşturuyoruz. Tüm bunların yanında uzay ve yapay zeka gibi çığır açıcı alanlarda ülkemizi çağ atlatacak vizyon projeleri de geliştirmeye devam ediyoruz. Tekstil de bizim bu gayretlerimizi bilişimci ve girişimcilerin çabalarıyla birleşerek fark oluşturduğu bir sektördür."

Dünya ekonomilerinin zorlu sınavlardan geçtiğini kaydeden Varank, "Enerji ve emtia fiyatlarındaki artışlar küresel bir problem haline getiriyor. Türkiye bu olumsuz gelişmelerden etkileniyor ama ülkemizin sanayi öncülüğünde elde ettiği başarıları gölgeleyemeyeceği bir gerçek. Dünyada baş gösteren sorunlar aslında birçok fırsatları da beraberinde getirebiliyor." değerlendirmesinde bulundu.