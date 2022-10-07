Bakan Varank, tekstil sektörünün ihracat şampiyonları ödül töreninde konuştu (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Varank, tekstil sektörünün ihracat şampiyonları ödül töreninde konuştu (2)

07.10.2022 00:27

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin dünyanın en büyük 5. tekstil üreticisi ve ihracatçısı konumuna yükseldiğini belirterek, "Zamanında birilerinin beğenmediği tekstil sektörü bugün sizlerin gayretiyle tüm dünyaya üretim yapıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin dünyanın en büyük 5. tekstil üreticisi ve ihracatçısı konumuna yükseldiğini belirterek, "Zamanında birilerinin beğenmediği tekstil sektörü bugün sizlerin gayretiyle tüm dünyaya üretim yapıyor. 30 milyar doları aşan ihracat da bunun en büyük kanıtı." dedi.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB), tekstil sektörünün ihracat şampiyonlarını ödüllendirdi.

Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz ve ödül kazanan şirketlerin yetkilileri katıldı.

Törende konuşan Varank, Türkiye'nin dünyanın en büyük 5. tekstil üreticisi ve ihracatçısı konumuna yükseldiğine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Biliyorum gücümüz ve potansiyelimiz var. Dünya 5'inciliği elbette önemli bir başarı. Biz bunu çok daha ileri taşıyabilecek kabiliyete sahibiz. O yüzden Ahmet Bey'in koyduğu üçüncülük hedefini ben gayet makul buluyorum. Ama bunun da ötesine nasıl çıkarız, nasıl bir numara oluruz? İnşallah ben bu salonda bu başarıları da göreceğimize inanıyorum. En kısa sürede biz dünya liderliğine oynayabileceğiz."

Türk tekstil sektörünün tüm dünyaya üretim yaptığına dikkati çeken Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zamanında birilerinin beğenmediği tekstil sektörü bugün sizlerin gayretiyle tüm dünyaya üretim yapıyor. Tekstil sektörü, AR-GE, tasarım ve inovasyonu merkezine alan yaklaşımıyla küresel pazarlarda rekabet edecek ürünleri ülkemizde üretiyor. 30 milyar doları aşan ihracat da bunun en büyük kanıtı. Bu durum, iş insanlarımızın attığı cesur ve vizyoner adımlarla her geçen gün pekişmeye devam ediyor."

Varank, sektörel fuarları yakından takip ettiklerini belirterek, "Avrupa'daki ve Amerika'daki resesyon riskine rağmen Türkiye'de sektörler hala canlı. Yurt dışından gelen misafirlerimiz Türkiye'yi tedarikçi olarak nasıl değerlendirebilir diye fuarlarda bulunuyorlar. Bugün sadece 4 tane fuarın açılışına katıldık. Bundan 1,5 ay önce İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarı'ndaydım. Oralardaki dinamizmi görünce ülkemizin geleceği adına çok güven duydum." değerlendirmesinde bulundu.

İhracata değer katmanın, aslında Türkiye'ye değer katmak olduğunu kaydeden Varank, konuşmasına şöyle devam etti:

"Üretime, ihracata, istihdama muazzam katkı sağladınız. İhracata değer katmak, aslında Türkiye'ye değer katmak demektir. Bu sebeple ülkemize değer katan yatırım, üretim, istihdam ve ihracat vizyonumuza omuz veren cengaverlerimizi ödüllendirmek istedim. Tekstil sektörümüzün köklü firmaları birbirleriyle yarış halindedir. Bu sektör o kadar çok başarı hikayeleriyle dolu ki her biriyle gurur duyuyoruz. Ödül alan alamayan, sektöre, ülkemize değer katmaya durmaksızın devam eden sanayicileri, yatırımcıları, girişimcileri yürekten tebrik ediyorum. Başarılarının artarak devam etmesini ve geriden gelenlere örnek olmasını temenni ediyorum. Hiçbir başarı tesadüfi gerçekleşmez. Firmalarımızın elbette büyük bir özveriyle gece gündüz çalışarak bu noktalara geldiklerini biliyoruz. Bu çabaları heba etmeyecek, onları daha da cesaretlendirecek etkin bir iş ve yatırım ortamının girişimcilerimize sunulması en az bu çabalar kadar kıymetli."

"Oluşturduğumuz fonlarla yenilikçi girişimciliğe katkı sağlıyoruz"

Varank, hem tekstilde hem de diğer sektörlerde yatırım, üretim, istihdam ve ihracattan taviz vermediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Biz de bakanlık olarak Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde iş dünyamıza yol arkadaşlığı yapıyor, onların önünü açacak çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Hem tekstilde hem de diğer sektörlerde yatırım, üretim, istihdam ve ihracatta asla taviz vermiyoruz. Organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri, sanayi siteleri inşa ediyor, ülkemizin sanayi altyapısını güçlendiriyoruz. Teknoparklar ve tasarım merkezleriyle güçlü AR-GE ve inovasyon ofisleri inşa ediyoruz. KOSGEB ve TÜBİTAK ile yeşil ve dijital dönüşümlere destek oluyoruz. Özel sektör yatırımları için cazip teşvikler sağlıyoruz. Oluşturduğumuz fonlarla yenilikçi girişimciliğe katkı sağlıyoruz. Ülkemizin teknolojik dönüşümü için gerekli insan kaynağını oluşturmak için etkili programlar oluşturuyoruz. Tüm bunların yanında uzay ve yapay zeka gibi çığır açıcı alanlarda ülkemizi çağ atlatacak vizyon projeleri de geliştirmeye devam ediyoruz. Tekstil de bizim bu gayretlerimizi bilişimci ve girişimcilerin çabalarıyla birleşerek fark oluşturduğu bir sektördür."

Dünya ekonomilerinin zorlu sınavlardan geçtiğini kaydeden Varank, "Enerji ve emtia fiyatlarındaki artışlar küresel bir problem haline getiriyor. Türkiye bu olumsuz gelişmelerden etkileniyor ama ülkemizin sanayi öncülüğünde elde ettiği başarıları gölgeleyemeyeceği bir gerçek. Dünyada baş gösteren sorunlar aslında birçok fırsatları da beraberinde getirebiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

YORUMLAR
500
BAKAN VARANK DÜNYANIN EN BÜYÜK 5'İNCİ TEKSTİL ÜRETİCİ VE İHRACATÇISI KONUMUNA YÜKSELDİK BAKAN VARANK DÜNYANIN EN BÜYÜK 5'İNCİ TEKSTİL ÜRETİCİ VE İHRACATÇISI KONUMUNA YÜKSELDİK BAKAN VARANK YOLLARI YEMEYECEKSİNİZ AMA O YOLLAR SAYESİNDE BİRİLERİNİN KARNI DOYACAK BAKAN VARANK YOLLARI YEMEYECEKSİNİZ AMA O YOLLAR SAYESİNDE BİRİLERİNİN KARNI DOYACAK
Kaynak: AA

Mustafa Varank, İhracat, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Varank, tekstil sektörünün ihracat şampiyonları ödül töreninde konuştu (2) - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:17 İzmir'de mide bulandıran görüntü! Kız öğrenci yurdunun önünde mastürbasyon yaptı
00:31 Resmi Gazete'de yayınlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki tutukluyu affetti
00:24 Fenerbahçe'nin başarısı, Türkiye'nin UEFA sıralamasındaki yerini değiştirdi
00:17 Prag'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zamanı gelirse Suriye Başkanı Esad ile görüşebiliriz
00:07 Başakşehir, deplasmanda Rigas Skola ile 0-0 berabere kaldı
23:57 Fenerbahçe, sahasında AEK Larnaca'yı 2-0 mağlup etti!
23:50 Son seçim anketi Ankara'da yapıldı! İşte CHP'nin yüzde 27.4 oy aldığı anketin sonuçları
23:37 Fransızlardan Türk taraftarlara skandal muamele! Tepkilerin ardı arkası kesilmedi
23:32 Erdoğan'dan "Bir gece ansızın gelebiliriz mesajınızla Yunanistan'a saldırabiliriz mi diyorsunuz?" sorusuna net cevap: Konuyu doğru anlamışsın
22:28 TBMM Genel Kurulu'nda, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin yeni düzenlemenin 12 maddesi daha kabul edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 06:45:05. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Varank, tekstil sektörünün ihracat şampiyonları ödül töreninde konuştu (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement