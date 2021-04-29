Bakan Varank'tan televizyona çıkan uzmanlara yerli aşı sitemi! Bir kişiyi ayrı tutup isim verdi - Son Dakika

Bakan Varank'tan televizyona çıkan uzmanlara yerli aşı sitemi! Bir kişiyi ayrı tutup isim verdi

29.04.2021 00:33

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli aşı çalışmalarıyla ilgili konuştu, konunun uzmanı isimlere sitem etti. Varank, "Bugünlerde televizyona çıkan hocalarımızdan bazıları 'aşı geliştirmek mümkün değil, 5-6 sene sürer' diyordu. Ama bazı hocalarımız da iddia ile 'Yeter ki hükümetimiz bizi desteklesin. Biz aşıyı geliştirebiliriz' dedi. İsmini de verelim Osman Erganiş Hocamız" şeklinde konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Habertürk TV'de Veyis Ateş ve Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. Bakan Varank yerli aşı çalışmalarında gelinen son noktayı da paylaştı.

Yerli aşı çalışmaları konusunda bazı uzman isimlere sitem eden Bakan Varank, "30 Ocak 2020'de Türkiye'de ilaç ve aşı alanında çalışan hocalarımızı Bakanlıkta topladım. "Bir aşı geliştirme, ilaç geliştirme çalışması yapabilir miyiz?" diye bir toplantı gerçekleştirdik. Hocalarımızın bir kısmı çok cesur, bir kısmı ürkek konuştular. Bugünlerde televizyonlara çıkan hocalarımızdan bazıları 'Aşı geliştirmek 5-6 yıl sürer', bazı hocalarımız da 'Sayın bakanım Türkiye'de aşı geliştirme anlamında insan kaynağımız, altyapı var. Aşı geliştirebiliriz. Yeter ki, siz bize destek verin.' O günkü toplantıda ismini de verelim Osman Erganiş hocamız inaktif aşı çalışması yapıyor, Ankara'da faz çalışması yapıyor. 'Bize güvenin biz bu işi yaparız, hatta sizin gözünüz önünde ilk aşıya ben gönüllü olacağım' dedi" ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, televizyona çıkan uzmanlardan bir kişi hariç hepsine sitem etti
Prof. Dr. Osman Erganiş

"BENİM DE GÖNÜLLÜ OLDUĞUM İNAKTİF AŞI ÇALIŞMASI VAR"

Bakan Varank, "Bu hocalarımız ilk çalışmalarını preklinik dediğimiz laboratuvarlarda bu aşıyı geliştirmek üzere yapıyorlar. Daha sonra insan denemelerine geçebiliyorsunuz. Biz ikinci bir toplantıyı gerçekleştirdik ve Kovid-19 Türkiye Platformu'nu kurduk. Biz hocalarımıza 'gelin bu Kovid-19'a karşı aşı ise aşı ilaç ise ilaç geliştirelim, ama 1 senede netice alalım. Biz devlet ve hükümet olarak her türlü desteği vereceğiz' dedik. O gün itibarıyla 7 farklı aşı geliştirme çalışması başladı. Bunun yanında sizi tedavi edecek ilaçları geliştirme çalışmaları var. Kovid-19 Türkiye Platformu'nda 7 farklı aşı çalışması yapıyoruz. Dünyada 4 ülkede klinik çalışmalarına geçmiş benim de gönüllü olduğum inaktif aşı çalışması var. Rusların çalıştığı teknolojilerle 7 farklı çalışmamız devam ediyor. Bunlardan iki tanesi; yani VLP aşısı insan denemelerine başladı. İnaktif aşıda da Osman Erganiş hocamız insan denemelerine yeni başladı. Türkiye'nin farklı üniversitelerinde desteklenen çalışmalar var. Kayseri'de faz 2 çalışmasının sonuna gelmiş durumdalar. Geç kaldık mı? Açık yüreklilikle söylemek lazım. Türkiye'de en son aşı 1998 yılında üretilmiş. Hıfzıssıhha dediğimiz tesislerde üretilmiş. Daha sonra üretilmemiş" diye konuştu.

Bakan Varank'tan televizyona çıkan uzmanlara yerli aşı sitemi! Bir kişiyi ayrı tutup isim verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Koronavirüs Aşısı, Mustafa Varank, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bakan Varank'tan televizyona çıkan uzmanlara yerli aşı sitemi! Bir kişiyi ayrı tutup isim verdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Soylu sayı verdi! Gri pasaportla yurt dışına gidip dönmeyenlerin sayısı bilinenden daha fazlaymış Bakan Soylu sayı verdi! Gri pasaportla yurt dışına gidip dönmeyenlerin sayısı bilinenden daha fazlaymış Sergen Yalçın, sıradaki rakibe gözdağı verdi: Cumartesi günü sahada görüşürüz, konuşmaya benzemez bu işler Sergen Yalçın, sıradaki rakibe gözdağı verdi: Cumartesi günü sahada görüşürüz, konuşmaya benzemez bu işler Josef'ten ortalığı karıştıracak sözler: Rize'ye berabere kalsın diye inanılmaz prim önerdiler Josef'ten ortalığı karıştıracak sözler: Rize'ye berabere kalsın diye inanılmaz prim önerdiler Son Dakika: İstanbul otogarında PKK'lıların bir aracın altına yerleştirdiği 5 kilo patlayıcı ele geçirildi, 2 kişi yakalandı Son Dakika: İstanbul otogarında PKK'lıların bir aracın altına yerleştirdiği 5 kilo patlayıcı ele geçirildi, 2 kişi yakalandı RTÜK'ten 'Camdaki Kız' dizisindeki tartışma yaratan sahneye ceza RTÜK'ten 'Camdaki Kız' dizisindeki tartışma yaratan sahneye ceza Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD'ye üstü kapalı mesaj: İncirlik Türk üssüdür, bayrağımız 24 saat gönderde çekilidir Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD'ye üstü kapalı mesaj: İncirlik Türk üssüdür, bayrağımız 24 saat gönderde çekilidir Kilosu 40 bin lira! 'Dünyanın en pahalı baharatı' olarak adlandırılan safranda sezon başladı Kilosu 40 bin lira! 'Dünyanın en pahalı baharatı' olarak adlandırılan safranda sezon başladı Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay! Sitelerde bahçeye inmek bile yasak olacak Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay! Sitelerde bahçeye inmek bile yasak olacak
Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek         
01:02
Yasak Elma'nın başrol oyuncusu diziye veda ediyor Yasak Elma'nın başrol oyuncusu diziye veda ediyor         
00:10
Fatih Altaylı çılgına döndü: Kimsiniz ulan siz serseriler! Mafya bağlantılı pislikler Fatih Altaylı çılgına döndü: Kimsiniz ulan siz serseriler! Mafya bağlantılı pislikler         
23:22
Son Dakika! Bakan Soylu: Thodex'te 2 milyar dolarlık bir bulgu yok, 108 milyon dolarlık bir portföy söz konusu Son Dakika! Bakan Soylu: Thodex'te 2 milyar dolarlık bir bulgu yok, 108 milyon dolarlık bir portföy söz konusu         
22:31
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan S-400 krizini körükleyecek sözler: ABD, Türkiye'yi doğrudan uyardı ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan S-400 krizini körükleyecek sözler: ABD, Türkiye'yi doğrudan uyardı         
21:33
Koronavirüsü atlattı ama hastalık peşini bırakmadı! Genç doktorun ölümü üzüntüye boğdu Koronavirüsü atlattı ama hastalık peşini bırakmadı! Genç doktorun ölümü üzüntüye boğdu         
17:09
Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi         
15:42
Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş         
12:42
Ispanağın fiyatı yüzde 50 düştü, yine de tezgahta kaldı Ispanağın fiyatı yüzde 50 düştü, yine de tezgahta kaldı         
11:36
Kayınvalidesinin Kayınvalidesinin "Yılan" dediği Survivor İsmail Balaban'ın nişanlısından ilk hamle geldi         
11:27
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi         
10:58
Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler         
10:46
2006 yılında yayın hayatına başlayan Arka Sokaklar bir diziye daha final yaptırıyor 2006 yılında yayın hayatına başlayan Arka Sokaklar bir diziye daha final yaptırıyor         
10:36
728 milyon dolar mutluluk getirmedi! Trendyol'un kurucusu çift, evliliklerini noktaladı 728 milyon dolar mutluluk getirmedi! Trendyol'un kurucusu çift, evliliklerini noktaladı         
10:01
Hakemlerin işi gerçekten zor! Kulüp başkanı sahaya inip penaltıyı iptal ettirdi Hakemlerin işi gerçekten zor! Kulüp başkanı sahaya inip penaltıyı iptal ettirdi         
09:47
İsmail Balaban, annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkıldı! İkizi, olayın iç yüzünü anlattı İsmail Balaban, annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkıldı! İkizi, olayın iç yüzünü anlattı         
09:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2021 01:22:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Varank'tan televizyona çıkan uzmanlara yerli aşı sitemi! Bir kişiyi ayrı tutup isim verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement