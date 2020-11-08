Bakan Varank, temel atma ve açılış törenine katıldı - Son Dakika

Bakan Varank, temel atma ve açılış törenine katıldı

08.11.2020 16:53

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, son 6 ayda hayata geçen vizyoner projeler ve yeni yatırımlar sayesinde Türkiye'nin pek çok ülkeye göre pozitif yönde ayrıştığını bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, son 6 ayda hayata geçen vizyoner projeler ve yeni yatırımlar sayesinde Türkiye'nin pek çok ülkeye göre pozitif yönde ayrıştığını bildirdi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan GEBKİM Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ne gelen Bakan Varank, GEBKİM Camisini gezdikten sonra tören alanına geçti.

Varank, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın videokonferans aracılığıyla katıldığı açılış ve temel atma töreninde yaptığı konuşmada, bugün kente ve dolayısıyla Türkiye'ye çok kritik yatırımları kazandırmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirecekleri temel atmalar ve açılışlarla 1,2 milyar liranın üzerinde yatırımı kente kazandırmış olacaklarını aktaran Varank, "Bu yatırımlarda, yerli üretimi artırıp dışa bağımlılığı azaltma var, katma değerli ihracat var, inovasyon var, istihdamı daha da önemlisi kadın istihdamını teşvik var ve de ülkemizin yarınları olan gençlerin mesleki eğitimleri için harcanan büyük çabalar var." dedi.

Varank, salgının tüm dünyayı sarstığı böylesine zorlu bir dönemde, elini taşın altına koyan ve Türkiye'nin kalkınmasına katkı sağlayan GEBKİM'li sanayicileri yürekten tebrik etti.

Sanayiye yaptıkları her yatırımın, bu ülkeyi hedeflerine emin adımlarla daha da yaklaştırdığını vurgulayan Varank, "Son 6 ayda hayata geçen vizyoner projeler ve yeni yatırımlar sayesinde Türkiye, pek çok ülkeye göre pozitif yönde ayrıştı. Bugün de ülkemizin ilk ve tek kimya ihtisas organize sanayi bölgesi olan GEBKİM'de sektöre yeni soluk getirecek işlerin başlangıcını yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Yatırımlara değinen Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin en büyük dezenfektan üreticisi olan Koruma Temizlik'in 400 milyon liralık yeni fabrikasının temellerini atacağız. Bu tesis tamamlandığında 450 kişiye yeni iş imkanları oluşturmanın yanında yılda 10 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirecek. Yine bugün Gentaş Kimya'nın akrilik levha üretim tesisinin de temelini atıyoruz. Bu tesisle birlikte akrilik levhalardaki dışa bağımlılığımız tamamen ortadan kalkacak. Başka bir ifadeyle her yıl ithalata harcadığımız 30 milyon dolar ülkemizde kalacak. Tabii firmamızın iç piyasa ihtiyacını karşılamanın yanında 15 milyon dolarlık ihracat hedefi bulunuyor. Son temeli ise GEBKİM anaokulu için atacağız. GEBKİM OSB'de bugün itibarıyla 450 kadın emekçimiz bulunuyor. Bu okul, kadınların sanayi sektöründe istihdamını artırmak için çok önemli."

"Şu an 26 OSB'de 27 kreş bulunuyor"

Varank, Bakanlık olarak OSB'lerde kreş açılması yönünde çalışmalar yürüttüklerine işaret ederek, şu an 26 OSB'de 27 kreş bulunduğunu ve bu sayıyı zamanla daha da artıracaklarını kaydetti.

Bugün ayrıca 3 farklı resmi açılış gerçekleştirdiklerini anlatan Varank, Gentaş Kimya'nın 400 milyon lira yatırımla hayata geçirdiği, sıvı ve katı reçine fabrikasını açtıklarını bildirdi.

Varank, Türkiye ve Avrupa'nın en modern tesisi olan bu fabrikanın, aynı zamanda kendi atığından kendi enerjisini de üreteceğini kaydetti.

"Gençlerimiz için hiçbir masraftan kaçınılmamış"

Bu tesisin dış ticaret kanalıyla ekonomiye net katkısının 25 milyon dolar olacağını dile getiren Varanak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ayrıca Ece Kimya'nın da reçine fabrikasını açıyoruz. 250 milyon liralık bu yatırımla orta vadede 45 ülkeye 42 milyon dolarlık ihracat yapılacak. Bugün beni en fazla heyecanlandıran açılışlardan biriyse GEBKİM Kimya Meslek Lisesinin pilot üretim tesisi. OSB Başkanımız sayın Vefa İbrahim Aracı'nın ve GEBKİM Vakfının burada çok büyük emekleri var. Türkiye'de kimya alanında benzeri olmayan bir lise burada inşa edildi. Okuldaki 12 laboratuvar, üniversitelerimizde bulunan altyapılarla yarışacak seviyede. Ben hepsinin fotoğraflarını inceledim, gençlerimiz için hiçbir masraftan kaçınılmamış. Pilot üretim tesisindeki sanayi iş birliği de takdire şayan. Ben buraya evlatlarını gönderen ailelerin gözlerinin arkada kalmadığına eminim. Bundan böyle ziyaret ettiğim OSB'lerde bu okulu ve sizin yaptıklarınızı rol model olarak anlatacağım. Sanayicilerimizin en önemli problemlerinden olan 'aranan elemanları' siz kendiniz yetiştiriyorsunuz. Allah sizlerden razı olsun ve bu emekleriniz sizlere bereketli kazançlar olarak dönsün inşallah."

Bakan Varank, hükümetin, sanayicilerin yanında durmaya, onları cesaretlendirmeye ve yatırımlarını teşvik etmeye şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla devam edeceğine vurgu yaparak, bu yatırımların hayata geçmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Bakan Varank, temel atma ve açılış törenine katıldı
Bakan Varank, temel atma ve açılış törenine katıldı
Bakan Varank, temel atma ve açılış törenine katıldı
Bakan Varank, temel atma ve açılış törenine katıldı

İhracat, Türkiye, Bakan, OSB, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Varank, temel atma ve açılış törenine katıldı - Son Dakika


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