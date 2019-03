Bakan Varank: "Terör Bataklığının Tamamen Kurutulacağı Dönemler de Yakındır"

Güvenlik güçlerinin terörün belini kırdığını belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank , "İnşallah terör bataklığından tamamen kurtulacağımız dönemler de yakındır. Bizler sizlere güveniyoruz. Her zaman devletimiz ve bizler sizin yanınızda. Tüm imkanlarımızı sizler için seferber ediyoruz.Ülkemizi savunma sanayinde tam bağımsız hale getirip güvenlik güçlerimizi de sapasağlam bir bölgesel ve dünya gücü haline getireceğiz" dedi.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, programları kapsamında Elazığ 'dan Tunceli 'ye geldi. Bakan Varank'ı, Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek ve İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş karşıladı. İlk olarak İl Jandarma Komutanlığı ziyaret eden Varank, burada şeref defterini imzaladı. Ardından PÖH ve JÖH'lerle bir araya gelerek kahvaltı yapan Varank, daha sonra komutanlık içerisindeki helikopter alanına geçti. Bakan Varank, burada öğrencilerle beraber askeri araçlar, kamuflajlı askerler, helikopteri inceleyerek jandarma köpeğinin gösterisini izledi."Tüm bölgemizde huzur yerleşmeye başlamış"JÖH ve PÖH'lere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın selamını ileten Bakan Varank, "Bugün şehrimize 18 ayda yaptığımız 625 milyon liralık yatırımın açılışı için güzel bir program icra edeceğiz. Tabi biz ne yaparsak yapalım önemli olan bir şehirde huzur ve güveni sağlamaktır. Eğer huzur ve güvenlik yoksa yaptığınız yatırım ve hizmetlerin hiçbir manası kalmıyor. Dolaysıyla sizler bu şehirde huzuru ve güveni sağlayarak aslında bizim icraatlarımıza en önemli desteği vermiş oluyorsunuz. Bir zamanlar terörle anılan, canlı yayında şehrin ortasında terör saldırısını izlediğimiz bir şehrin kahramanlığınız, cesaretiniz ve dirayetiniz ile huzur şehri haline getirdiniz. Tabi 10 gündür bölgede dolaşıyorum. Sadece Tunceli değil tüm bölgemizde huzur yerleşmeye başlamış. Şehirler rahatlamış. Vatandaşlarımız huzurun kardeşliğin ne manaya geldiğini öğrenmeye başlamış" diye konuştu."Terör bataklığının tamamen kurutulacağı dönemlerde yakındır"Terörle mücadeleye bir bütün olarak baktıklarını aktaran Bakan Varank, "Biz bir yandan şehirlerde ilçelerde gerekli olan hizmetleri yaparken askerimizin, polisimizin ve jandarmamızın huzuru ve güvenliği sağlamasını bekliyoruz. Çok şükür bu dönemde çok güzel bir uyum yakaladık. Sizlerin sayesinde o huzuru ve güveni tesis ederek. Şehirlerde insanların kalplerini kazandık. Bundan sonraki dönemde de aynı birlikteliği ve kararlılığı devam ettireceğiz. Sizler zaten terörün belini büktünüz. Ama inşallah terör bataklığının tamamen kurutulacağı dönemlerde yakındır. Bizler sizlere güveniyoruz. Her zaman devletimiz ve bizler sizin yanınızda. Tüm imkanlarımızı sizler için seferber ediyoruz. Helikopterden indiğimde SİHA otomatik iniş yapıyordu. Özellikle savunma sanayinde elde ettiğimiz başarıların sizlere nasıl artıları olduğunu ben biliyorum. Bu alandaki her türlü gayretimize de devam edeceğiz . Ülkemizi savunma sanayinde tam bağımsız hale getirip güvenlik güçlerimizi de sapa sağlam bir bölgesel ve dünya gücü haline getireceğiz" şeklinde konuştu. - TUNCELİ