Bakan Varank: "Terör örgütünün payandası olan siyasi parti önümüzde duruyor" - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması
BATMAN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Batman İl Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Varank, ziyaretin ardından partililere hitaben bir konuşma yaptı.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: " Sürekli birilerini eleştirerek, bir yerlerde yanlış arayarak siyaset yapılmaz. Eleştirecek çok hadise var muhalefet önümüzde duruyor. Terör örgütünün payandası olan siyasi parti önümüzde duruyor. Eleştirilecekse bunları eleştirelim "
Kaynak: AA
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