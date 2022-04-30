Bakan Varank: "Terör örgütünün payandası olan siyasi parti önümüzde duruyor" - Son Dakika
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Bakan Varank: "Terör örgütünün payandası olan siyasi parti önümüzde duruyor"

30.04.2022 19:47

Batman AK Parti İl Başkanlığı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması BATMAN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Batman İl Başkanlığını ziyaret etti.

Batman AK Parti İl Başkanlığı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması

BATMAN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Batman İl Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Varank, ziyaretin ardından partililere hitaben bir konuşma yaptı.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: " Sürekli birilerini eleştirerek, bir yerlerde yanlış arayarak siyaset yapılmaz. Eleştirecek çok hadise var muhalefet önümüzde duruyor. Terör örgütünün payandası olan siyasi parti önümüzde duruyor. Eleştirilecekse bunları eleştirelim "

Bakan Varank: Terör örgütünün payandası olan siyasi parti önümüzde duruyor
Bakan Varank: Terör örgütünün payandası olan siyasi parti önümüzde duruyor
Bakan Varank: Terör örgütünün payandası olan siyasi parti önümüzde duruyor
Bakan Varank: Terör örgütünün payandası olan siyasi parti önümüzde duruyor

YORUMLAR
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Hizb-i İslami Partisi, Mustafa Varank, AK Parti, Batman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Varank: 'Terör örgütünün payandası olan siyasi parti önümüzde duruyor' - Son Dakika


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