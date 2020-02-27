Bakan varank teşvik tarihimizin rekorunu kırdık - Son Dakika

Bakan Varank Teşvik tarihimizin rekorunu kırdık (2)

SİYASET AKADEMİSİNDE KONUŞTU

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kütahya'daki ziyaret programlarının ardından Hazer Dinari Kültür Merkezi'nde partisinin 'Siyaset Akademisi? açılışına katıldı. 18 yıldır parti olarak girdikleri tüm seçimleri kazandıklarını ifade eden Bakan Varank, bunun nedenlerini AK Parti'nin Türkiye siyasetini doğru okuması ve Türk toplumunu iyi anlaması olarak sıraladı. AK Parti anlayışının farklı ülke siyasetlerine de ilham verdiğini kaydeden Varank, İktidara geldiğimiz günden bu yana ortaya koyduğumuz duruş ve mücadele sayesinde siyaset literatürü 'AK Parti tarzı siyaset' anlayışıyla tanışmıştır. Bu anlayış, yalnızca Türkiye'deki siyaseti dönüştürmekle kalmamış, başka coğrafyalarda da benzer hareketlerin doğmasına vesile olmuştur. Farklı ülkelerde aynı isimle partiler kurulmuş, AK Parti tüzükleri bir çok harekete ilham vermiştir? dedi.

'BU İKİ PARTİ NASIL BİR ARAYA GELDİ?

Muhalefet partilerinin oluşturduğu ittifakları da değerlendiren Bakan Varank, MHP ile kurulan 'Cumhur İttifakı'nın devam edeceğini belirterek şunları söyledi

'Maalesef bugün baktığımızda, Türkiye'deki muhalefetin bu iki çarpık siyasi zihniyetten müteşekkil olduğunu görüyoruz. Hapsoldukları dar ideolojik kalıplardan, kurdukları imitasyon ittifaklarla kurtulmaya çalışıyorlar. Ama bunlarınki ittifak değil, siyaseti fikirsizleştiren, düşünceyi değersizleştiren adi şirket ortaklığıdır. Herhangi bir ilkede ittifak kuramadıkları için, AK Parti ve Erdoğan karşıtlığıyla bir araya geliyorlar. Şimdi bu ortaklar, masa başında yaptıkları toplama çıkarma hesaplarla iktidar rüyası görüyor olabilir. Ama bu siyaset değil, siyasetsizliktir. Soruyorum, istismar siyasetinin temsilcisi HDP ile kendini sözüm ona milliyetçi olarak tanımlayan İyi Parti hangi ilkede bir araya gelebilir Tüm tarihi dindarları dışlamak, küçük görmekle dolu Cumhuriyet Halk Partisi ile Erbakan hocamızın siyasetini sözüm ona sürdürdüğünü iddia eden Saadet Partisi hangi ilkede bir araya gelebilir Buna verecek cevapları olmadığı için tek yaptıkları şey AK Parti'ye ve sayın Cumhurbaşkanımıza saldırmak oluyor. Millete söyleyecek sözü, bu ülke için kuracak hayali olmayanlarla kaybedecek tek bir saniyemiz dahi yok. İşte bu yüzden, AK Parti ve MHP bir araya geldik, Türkiye'nin geleceği için Cumhur ittifakıyla sahici bir güç birliği kurduk. Çizgimizi, değerlerimizi, ilkelerimizi koruyarak AK Parti'nin kuşatıcılığını daha da sağlamlaştırdık. İnşallah ilkesiz ittifaklara karşı Cumhur İttifakı'yla birlikte yol yürümeye devam edeceğiz'

'KILIÇDAROĞLU'NUN SARIK TAKMADIĞI KALDI'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştiren Bakan Varank, 'Bundan 10 yıl önce ayetten, hadisten rahatsız olan Kılıçdaroğlu'nun bugün maşallah bir cüppeye giyip sarık takmadığı kaldı. İşte bu başarı, Recep Tayyip Erdoğan'ın başarısıdır. Bu başarı, AK Parti'nin milletin sesine kulak veren, kapsayıcı, reformcu ve dönüştürücü siyasetinin başarısıdır. Tabi bu mücadele öyle kolay verilmedi. Biz bu ülkede dışlanan, ötekileştirilen kesimlerin savunuculuğunu yapmayı, sessiz yığınların sesi olmayı kendimize şiar edindik. Çünkü, geçmişte bu ayrımcı politikaları en acı şekilde yine biz tecrübe ettik' diye konuştu.

ABDULLAH GÜL'E 'GEZİ' ELEŞTİRİSİ

Bakan Varank, gezi olaylarıyla ilgili açıklamalarda bulunarak 'Gezi ile gurur duyuyorum' diyen eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü isim vermeden eleştirdi. Parti olarak milletin sesine kulak verdiklerini ancak Gül'ün başka tarafların sesine kulak verdiğini anlatan Bakan Varank, sözlerini şöyle tamamladı

Değerli kardeşlerim bu konuya ben de girmek mecburiyetinde kalıyorum. Biliyorsunuz gezi döneminde Cumhurbaşkanlığı yapmış bir beyefendi partimizde en üst görevlerde bulunmuş bir beyefendi. Bu partide başbakanlık yapmış bir beyefendi çıktı gezi olayları ile ilgili açıklamalar yaptı. Dedi ki, 'Ben gezi ile gurur duyuyordum, Türkiye'nin geldiği demokratikleşme seviyesi ile gurur duyuyorum. Hepiniz gezi olaylarının şahitlerisiniz. Değerli kardeşlerim o vandallığın o yakıp yıkmanın televizyonlara çıkıp, 'Biz bu ülkede ekonomiyi durduracağız' demenin neresi ile gurur duyabilirsiniz Böyle bir hadiseyle gurur duymayı ne ile izah edebilirsiniz Emin olun bunun bir izahı yok. Biz her zaman milletimizin sesine kulak veriyoruz. Ama o beyefendiler milletin sesine değil başka taraflardan gelen seslere kulak veriyorlar. Biz bu manada da gerçekten üzüntü duyuyoruz. Bunları yaşamış olmaktan üzüntü duyuyoruz. Ama ne dedik, yolumuza devam edeceğiz. Yolumuza devam edeceğiz onlara kulak asmayacağız. Bizim davamızda yolumuzda bellidir. Bizim davamız Recep Tayyip Erdoğan davasıdır. Ama biz o davayı bir şahsın davası olduğu için desteklemiyoruz. Biz yürekten inanıyor ve biliyoruz ki onun davası Türkiye'yi yüceltme davasıdır. Bundan sonra da gücümüz yettiğinde onun davasına destek olmaya devam edeceğiz.

Bakan Varank, partisinin Siyaset Akademisi açılışının ardından kentten ayrıldı.