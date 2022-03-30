Bakan Varank: TOGG, iklim değişikliğiyle mücadelede en büyük kozlarımızdan olacak - Son Dakika

Bakan Varank: TOGG, iklim değişikliğiyle mücadelede en büyük kozlarımızdan olacak

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Emin olun TOGG, bu yıl sonunda trafiğe çıktığında sadece ülkemizin değil, dünyanın da yıldızı olacak. Sıfır karbon emisyonuyla, iklim değişikliğiyle mücadeledeki en büyük kozlarımızdan biri olacak" dedi.

Ankara'da iklim değişikliği ile mücadele ve iklim değişikliğinin ekonomiye etkisini en aza indirmek amacıyla düzenlenen 'Ekonomi ve İklim Değişikliği (EKO İKLİM) Zirvesi' başladı. 'İklim değişikliği' ile 'yeşil dönüşüm' konularında global stratejiler, üretim, ticaret, sanayi, tarım, finansman, denizcilik, eğitim, teknoloji, yerel yönetimler ve daha birçok konunun ele alınacağı Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'ndeki zirveye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Valisi Vasip Şahin, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, ATO Başkanı Gürsel Baran, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşları Başkanı Memiş Kütükçü ile çok sayıda davetli katıldı.

'DÜNYANIN DA YILDIZI OLACAK'Bakan Varank, ATO ile birlikte zirvenin tüm paydaşlarını organizasyon için kutlayarak, "Dünyanın ilk iklim değişikliği fuarı bu zirve kapsamında kuruldu. Biz de hem Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak hem de bağlı ilgili kuruluşlarımızla bu fuardayız. Yeşil dönüşüm odaklı çalışmalarımızın detaylarını merak eden herkesi stantlarımıza davet ediyorum. Tabii, fuar alanının yıldızının doğuştan elektrikli ve otonom aracımız TOGG olacağı aşikar. Ama emin olun TOGG, bu yıl sonunda trafiğe çıktığında sadece ülkemizin değil, dünyanın da yıldızı olacak. Sıfır karbon emisyonuyla, iklim değişikliğiyle mücadeledeki en büyük kozlarımızdan biri olacak. Enerji başta olmak üzere; kaynakların verimli kullanıldığı, israfın en aza indiği, atıkların geri kazanıldığı, karbon ayak izinin olmadığı bir yapıya dönüşüm olmazsa olmazımız. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda başlattığımız Türkiye'nin Otomobili projesi TOGG, bu hamlelerin başında geliyor. Tam zamanında ve doğru teknolojiye yatırım yaparak hayata geçirdiğimiz bu proje sayesinde otomotiv sektöründeki rekabetçiliğimizi katlayarak artıracağız" dedi.'BİRÇOK MARKA ÜLKEMİZE GELMEK İÇİN FIRSAT KOLLUYOR'Bakan Varank, TOGG'un sektördeki yeşil dönüşümün de öncüsü olacağını, gerek fabrikanın inşaatı gerekse aracın geliştirilmesi konusundaki çalışmaların planlandığı gibi tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. TOGG'la beraber diğer küresel markaların da Türkiye'deki elektrikli araç yatırımlarının devam ettiğini söyleyen Varank, "Bildiğiniz gibi Ford'un bu konuda ülkemizde çok büyük bir yatırımı var. Bu ay itibarıyla Kocaeli'de tam elektrikli araçlarının üretimine başlıyorlar. Diğer birçok marka da ülkemize gelmek için fırsat kolluyor. Ülkemizin yakın zamanda elektrikli araç konusunda global bir üretim üssü olacağına emin olabilirsiniz. Tabii sektörde yaşanan bu hızlı gelişmelerle birlikte elektrikli araç şarj altyapılarına olan ihtiyaç da artıyor. Hafta başında Sayı Cumhurbaşkanımızın da ilan ettiği gibi ülkemizde yüksek hızlı şarj istasyonlarının yaygınlaşmasını sağlamak üzere bir destek programı hazırladık. 81 ilimizin tamamında, bin 500'den fazla yüksek hızlı şarj istasyonunun kurulmasına yönelik toplamda 300 milyon liralık destek sağlayacağız. Böylece bir yıl içinde, Türkiye'yi şarj istasyonları ile donatmış olacağız" diye konuştu.'BİR İLK ORTAYA KOYULUYOR'ATO Başkanı Gürsel Baran ise ilk defa çok paydaşlı ve geniş bir mutabakatla iklim değişikliğine karşı farkındalık ve dönüşüm için sivil bir hareket başlattıklarını söyleyerek, şöyle konuştu: "Öncülüğünü üstlendiğimiz bu zirvede iş dünyası, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, özel sektör, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir görev üstlendik. Tarihteki her önemli dönemde sorumluluk üstlenen Ankara, bugün de ortak akıl ve eylem birliğini yeşil dönüşüm konusunda ortaya koyuyor. 2 gün sürecek zirvede, iklim değişikliği konusu tüm detaylarıyla ele alınacak. Türkiye'mizin otomobili TOGG başta olmak üzere, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik konularında iyi uygulamaların yer aldığı fuar, KOBİ'lerimiz başta olmak üzere işletmelerimize örnek olacak."BEREN SAAT VE KENAN DOĞULU'YA 'İKLİM ELÇİSİ' PLAKETİZirvede ayrıca iklim krizi farkındalığı ile dikkati çeken Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftine 'iklim elçisi' plaketi verildi. Beren Saat, "İyi niyetimiz ile elimizden gelen her şeyi yapacağımıza ikimiz adına söz veriyorum. Gezegenimiz yangınlarla, sellerle bizi uyarmaya çalışıyor. Biz göz yummaya devam edersek, savaşlar nedeniyle göç etmek zorunda kalan çocuklara iklim nedeniyle göç etmek zorunda kalan çocuklar da eklenecek. Kıtlık, ırkçılık çocuklarımızın kaderi olmasın" dedi.

Kenan Doğulu ise, "Olağanüstü iklim krizi küresel boyuta ulaştı. Burada iklim ve ekonomi otoriterlerini bir araya getiren bu organizasyon umudumuzu yeşerten önemli bir adım" ifadesini kullandı.