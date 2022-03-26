Bakan Varank: TOKİ, konut sayısını 2023'te 1 milyon 200 bine çıkartacak (2) - Son Dakika

BAKAN VARANK MÜZE AÇILIŞINA KATILDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bahçe ilçesindeki TOKİ konutları anahtar teslim töreni ve Düziçi ilçesi Yeni Organize Sanayi Bölgesi alanındaki incelemesinin ardından Osmaniye Valiliği'ni ziyaret etti. Bakan Varank, daha sonra AK Parti il teşkilatını ziyaret ederek, burada partililerle buluştu. Bakan Varank, daha sonra ise İl Genel Meclisi tarafından projesi hazırlanan ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) tarafından finanse edilen Osmaniye Fıstığı Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Yer fıstığının ekiminden tüketimine kadar olan sürecin bal mumu heykelleri, görsel sunumlar ve fotoğraflarla anlatıldığı müzenin açılışında konuşan Bakan Varank, Osmaniye'yi fıstığın başkenti olarak nitelendirdi.