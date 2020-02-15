Bakan Varank, Trabzon Valiliğini ziyaret etti - Son Dakika
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Bakan Varank, Trabzon Valiliğini ziyaret etti

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Trabzon Valiliğini ziyaret etti.

Bakan Varank, Trabzon Valiliğini ziyaret etti, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Trabzon Valiliğini ziyaret etti.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Bakan Varank, Valilik önünde ilgililerce karşılandı.

Valilik şeref defterini imzalayan Varank, daha sonra Vali İsmail Ustaoğlu ile bir araya gelerek sohbet etti.

Ziyaret, basına kapalı gerçekleştirildi.

Ziyarette, AK Parti Trabzon milletvekilleri Muhammet Balta, Bahar Ayvazoğlu ve Salih Cora, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi ile diğer ilgililer de hazır bulundu.

Mustafa Varank, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 04:04 Kaynak: AA
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