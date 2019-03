Bakan Varank, "Trabzonlular Buluşması"Na Katıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Edirne Belediye Başkanı ve CHP'nin Edirne Belediye Başkan Adayı Recep Gürkan'a ait, sosyal medya ve internette yer alan görüntülere ilişkin, "Bu kişi 15 Temmuz gecesi, darbenin yaşandığı, milletimizin hainlerin kurşunlarıyla şehit edildiği dakikalarda elinde içki bardağıyla darbenin şerefine kadeh kaldırıyor, sevinçle darbe haberini kutluyor. Bunlar bir asır önce 'Edirne'ye Enver gireceğine Bulgar girsin' diyenlerin bugünkü temsilcileri." dedi.



Varank, Fenerbahçe'deki Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Sosyal Tesisleri'nde "Trabzonlular Buluşması"na katıldı.



Burada konuşan Varank, Trabzonlu hemşehrilerinden 31 Mart Yerel Seçimleri'nde AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Özgül Özkan Yavuz'a ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Binali Yıldırım'a destek vermelerini istedi.



Türkiye'nin 31 Mart'ta tarihi dönemeçlerinden birini daha yaşayacağını ifade eden Varank, 17 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'yi büyütmek ve yüceltmek maksadıyla durmaksızın çalıştıklarını vurguladı.



Milletin verdiği yetkiyi başka hiçbir güce ezdirmemenin mücadelesi içinde olduklarını dile getiren Varank, "Biz Türkiye artık batı başkentlerinden değil Ankara'dan, Trabzon'dan, Kadıköy'den yönetilsin istedik. Onun için bize düşman olanlar oldu. En alçak saldırıları, en hain kumpasları bize karşı, milletimize karşı gerçekleştirdiler." diye konuştu.



"Her saldırıdan güçlenerek çıktık"



Bakan Varank, Türkiye'nin son 6 yıldır oldukça zorlu dönemlerden geçtiğini, Gezi Parkı, 17-25 Aralık hadiseleri ile çukur ve barikat eylemlerine varana kadar pek çok badireyi atlatmayı başardığını söyledi.



Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da alçak bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığını anımsatan Varank, şunları kaydetti:



"Binlerce kilometre öteden gelip Türkiye'nin etrafına bir terör koridoru kurmak isteyen küresel odaklarla mücadele ettik. Hamdolsun tüm bu badireleri milletimizin desteğiyle, siz değerli kardeşlerimizin desteğiyle atlattık. Her saldırıdan güçlenerek çıktık, her defasında Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığını bir kez daha kanıtlamış olduk. İşte tüm bu mücadeleleri yürütürken dayandığımız tek şey milletimiz oldu, bizim değerlerimiz oldu.



Biz birileri gibi sırtımızı terör örgütlerine, lobilere, baronlara, çetelere dayamadık. Yetkiyi aldığımız milletimiz dışında başka hiçbir otorite tanımadık. Siz Trabzonlu kardeşlerimiz bunu gayet iyi biliyorsunuz zaten..."



Trabzonlu olmanın aynı zamanda "vatansever olmak" anlamına geldiğini belirten Varank, "Kimliğinde Trabzon yazmakla Trabzonlu olunmaz." dedi.



CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Varank, şunları söyledi:



"İşte İstanbul'da şimdi bu 'zillet ittifakı'nın bir adayı var. Sözde o da Trabzonlu... Fakat 3-5 fazla oy alacağım diye terör örgütüyle iltisaklı kişileri meclis listelerine yazmışlar. Bu meclis listelerine terör iltisaklıları yazanlardan Trabzonlu olur mu? Trabzonlu kazanacağı makam-mevki şöyle dursun, 'benim vatanıma kastedenlerle aynı görünmem' der, tepkisini gösterir. Bunlar Trabzon'dan maalesef hiçbir şey öğrenememişler ama siz Trabzonlu kardeşlerim 31 Mart'ta bunlara Trabzonlu duruşunu inşallah öğreteceksiniz..."



"Bu zihniyetin sandığa gömülmesi haktır"



Bugün gazetelere yansıyan bir habere atıfta bulunan Mustafa Varank, "Edirne'nin bir CHP'li belediye başkanı var. Şu anda da partisinin yeniden Edirne'den belediye başkan adayı. Bu kişi 15 Temmuz gecesi, darbenin yaşandığı, milletimizin hainlerin kurşunlarıyla şehit edildiği dakikalarda elinde içki bardağıyla darbenin şerefine kadeh kaldırıyor, sevinçle darbe haberini kutluyor. Şimdi bu zihniyete ne denir? Milletimiz o gece ülkemizi hainlere teslim etmemek için canını ortaya koyarken, bunların ülke elden gitmiş umurlarında bile değil. Çünkü bunlar bir asır önce 'Edirne'ye Enver gireceğine Bulgar girsin' diyenlerin bugünkü temsilcileri." ifadelerini kullandı.



Bakan Varank, "Ancak milletimiz bunlara dersini o gece verdi. Başta şehitlerimiz olmak üzere, milletimize hakaret eden, anayasal düzene müdahaleyi açıkça meşru gören bu zihniyetle sanırım yargıda da hesaplaşacağız. Bunlar asıl büyük hesabı inşallah sandıkta ödeyecekler. Bu zihniyetin sandığa gömülmesi haktır, ben öyle inanıyorum ki inşallah öyle de olacak." dedi.



"Bu ülkede tek bir kişinin yaşam tarzına müdahale edildi mi?"



Tarihi Kadıköy'ün 2019 yılında hak ettiği şekilde yönetilmediğini dile getiren Varank, burayı kalesi olarak görenlerin ilçede belediyecilik hizmeti yapma görevini unuttuğunu söyledi.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Kadıköy'e şimdiye kadar ne yapıldıysa Büyükşehir tarafından, merkezi Hükümetimiz tarafından yapılmış durumda ama biz ne kadar çaba gösterirsek gösterelim ilçe belediyesi kendi sorumluluklarını yerine getirmediği için Kadıköy maalesef yıllardır yerinde sayıyor." değerlendirmesinde bulundu.



İstanbul'un diğer birçok ilçesinde birkaç yılda yaşanan dönüşümün Kadıköy'de 30 yıldır yaşanamadığını belirten Varank, CHP'ye oy veren vatandaşların dahi bir değişime ihtiyaç duyulduğunu ifade ettiklerini vurguladı.



CHP'nin Kadıköy'de "korku duvarları" ördüğünü ifade eden Varank, AK Parti'nin hayat tarzlarına müdahale edeceği yönünde bir yalanın dilden dile dolaştığını söyledi.



Varank, 31 Mart'ta Kadıköy'ü "çantada keklik" olarak gören siyasi yapının kaybedeceğini, ilçede inşa edilen "korku duvarlarının" yıkılacağını dile getirerek, şu değerlendirmeleri yaptı:



"Türkiye'de 17 yıldır AK Parti iktidarda. Bu ülkede tek bir kişinin yaşam tarzına müdahale edildi mi? Edilmedi. Daha da ötesi Sayın Cumhurbaşkanımızın İBB Başkanı olduğu 1994'ten beri, 25 yıldır İstanbul'da, Kadıköy'de yaşam tarzına müdahale denilebilecek tek bir olay bile yaşanmamıştır. Aksine Türkiye'de özgürlüklerin önünü açan, birçok yasağı kaldıran, demokratikleşme yolunda Cumhuriyet tarihinin en cesur adımlarını atan bizler olduk, Sayın Cumhurbaşkanımız oldu."



"Kadıköy'ün artık hizmetlerle buluşması gerekiyor"



Mustafa Varank, AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Özgül Özkan Yavuz'un Kadıköy'e çok şey katacak bir şehir planlamacısı olduğunu ifade ederek, ilçe sakini Trabzonluların kendisine güçlü şekilde destek vermesini istedi.



İstanbul kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) genel sekreterliği görevini yürütmüş Yavuz'un tecrübeli ve liyakatli bir yönetici olduğunu anlatan Varank, "Biz Kadıköy'e işte bu profilde bir adayı yakıştırıyoruz. Çünkü Kadıköy'ün artık hizmetlerle buluşması gerekiyor. İstanbul gelişip dönüşürken Kadıköy hala 90'ların belediyecilik anlayışıyla yönetilmesin istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Varank konuşmasının ardından AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Yavuz ve belediye meclis üyesi adaylarıyla beraber hatıra fotoğrafı çektirdi.



Etkinliğe katılan Trabzonlu vatandaşlar, hemşehrileri Varank'la hatıra fotoğrafı çektirdiler.

